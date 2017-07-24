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07:19 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Кадастровая палата закрывает пункты выдачи документов в Кыштыме

Кадастровая палата сегодня закрывает пункты приема и выдачи документов в Челябинской области.

Двери закроют в поселке Увельском и городе Кыштыме. Теперь прием и выдача документов из Росреестра будут осуществляться в офисах МФЦ этих населенных пунктов, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

В кадастровой палате отмечают: это сделано, чтобы получить госуслуги было проще и быстрее — в режиме «одного окна». Прийти в МФЦ нужно будет всего два раза — принести заявление, а затем получить документы.

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