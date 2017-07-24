Путин и Меркель обсудят опыт культурно-делового центра Омской области
Президенту России Владимиру Путину рассказали об опыте взаимодействия Омской области с немцами.
Президенту России Владимиру Путину рассказали об опыте взаимодействия Омской области с немцами.
На заседании совета по межнациональным отношениям президенту России Владимиру Путину рассказали об опыте создания
«Мы знаем конкретных людей, с кем разговаривать по тем или иным вопросам, при этом они знают нас, и у это прекрасное взаимодействие. Этот опыт я хотел бы привести как образец сотрудничества», — рассказал об успешном омском опыте главе государства Мартенс.
Деятельность омского центра будет расширена за счет немецкой стороны. В октябре пройдёт научная конференция по преподаванию немецкого языка. Уже достигнута договоренность о создании межвузовского образовательного центра. Омская область должна стать пилотной по налаживанию сотрудничества с Баварией. «В условиях роста напряжённости и санкционной политики мы считаем, что всё большее значение приобретают такие формы работы, как народная дипломатия и сотрудничество на уровне регионов — раз не получается на уровне государств, давайте поработаем на уровне регионов. И если не получается сотрудничество на уровне крупных фирм, концернов, давайте поработаем на уровне мелких, малых и средних предприятий», — отметил Генрих Мартенс.
Владимир Путин пообещал обсудить с канцлером ФРГ Ангелой Меркель вопрос распространения опыта работы