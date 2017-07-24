В Новосибирской области прокурор указал депутату на дверь

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирской области досрочно прекращены полномочия депутата Комарьевского сельсовета Доволенского района, потому что прокуратура оказалась недовольна тем, как он соблюдает закон «О противодействии коррупции».

«Установлено, что в нарушение Федерального закона “О противодействии коррупции” один из депутатов местного представительного органа не представил сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год на себя и членов своей семьи, » — сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Согласно законодательству депутаты муниципальных представительных органов обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации. Поэтому, по итогам рассмотрение сессией депутатов прокурорского представления, полномочия народного избранника прекращены в связи с утратой доверия.