В Новосибирской области прокурор указал депутату на дверь
Народный избранник не был чист.
Народный избранник не был чист.
В Новосибирской области досрочно прекращены полномочия депутата Комарьевского сельсовета Доволенского района, потому что прокуратура оказалась недовольна тем, как он соблюдает закон «О противодействии коррупции».
«Установлено, что в нарушение Федерального закона “О противодействии коррупции” один из депутатов местного представительного органа не представил сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год на себя и членов своей семьи, » — сообщает
Согласно законодательству депутаты муниципальных представительных органов обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации. Поэтому, по итогам рассмотрение сессией депутатов прокурорского представления, полномочия народного избранника прекращены в связи с утратой доверия.
Это не первый случай в Новосибирской области, когда прокуратура способствует очистки рядов муниципальной власти от тех её представителей, которые невнимательных к соответствующему законодательству. В Начале июля по тем же мотивам досрочно прекращены полномочия главы Абрамовского сельсовета Куйбышевского района.