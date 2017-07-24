Экс-кандидат в мэры Омска Чередов, злоупотреблявший пиктограммами, теперь собрался в Горсовет
Пенсионер подал документы как самовыдвиженец.
Пенсионер подал документы как самовыдвиженец.
Стало известно, что в Горсовет Омска заявился очередной эксцентричный кандидат.
60-летнему претенденту предстоит собрать 250 подписей как самовыдвиженцу. Возможно, избирателей зацепит одна из идей Чередова, высказанная им в бытность кандидатом в мэры: «Если денег нет, надо их напечатать».
Отметим, что начинающий политик хотел также вернуть Омску звание Третьей столицы.