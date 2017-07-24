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07:08 (мск), источник: Om1.ru

Экс-кандидат в мэры Омска Чередов, злоупотреблявший пиктограммами, теперь собрался в Горсовет

Пенсионер подал документы как самовыдвиженец.

Источник: Om1.ru

Стало известно, что в Горсовет Омска заявился очередной эксцентричный кандидат. Экс-претендент в мэры Омска Виктор Чередов, зашифровавший программу развития города в пиктограммах, подал документы по одномандатному округу № 18.

60-летнему претенденту предстоит собрать 250 подписей как самовыдвиженцу. Возможно, избирателей зацепит одна из идей Чередова, высказанная им в бытность кандидатом в мэры: «Если денег нет, надо их напечатать».

Отметим, что начинающий политик хотел также вернуть Омску звание Третьей столицы.

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