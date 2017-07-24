Экс-кандидат в мэры Омска Чередов, злоупотреблявший пиктограммами, теперь собрался в Горсовет

Стало известно, что в Горсовет Омска заявился очередной эксцентричный кандидат. Экс-претендент в мэры Омска Виктор Чередов, зашифровавший программу развития города в пиктограммах , подал документы по одномандатному округу № 18.

60-летнему претенденту предстоит собрать 250 подписей как самовыдвиженцу. Возможно, избирателей зацепит одна из идей Чередова, высказанная им в бытность кандидатом в мэры: «Если денег нет, надо их напечатать».