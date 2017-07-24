Новый мэр Омска Фролов прибрался у голубых елей и маньчжурского ореха

В прошедшем в Омске 22 июля субботнике приняли участие 21 тыс. омичей. Всего было вывезено 2,5 тыс. кубометров мусора и высажено 200 деревьев и кустарников. Исполняющий обязанности мэра города Сергей Фролов вывел на уборку 1400 муниципальных служащих. Сам градоначальник работал в сквере героев-авиаторов, где уже высажены голубые ели и маньчжурский орех.

«Это пример современного подхода к созданию комфортной городской среды. Хотел бы поблагодарить всех, кто вышел на летний субботник и помог привести город в порядок накануне предстоящих праздников. Уверен, что омичи, когда они объединены одной целью, смогут решить любую, даже самую сложную задачу», — заявил Фролов.