Новый мэр Омска Фролов прибрался у голубых елей и маньчжурского ореха
Исполняющий обязанности мэра города Сергей Фролов провел летний субботник в сквере Героев авиаторов.
Исполняющий обязанности мэра города Сергей Фролов провел летний субботник в сквере Героев авиаторов.
В прошедшем в Омске 22 июля субботнике приняли участие 21 тыс. омичей. Всего было вывезено 2,5 тыс. кубометров мусора и высажено 200 деревьев и кустарников. Исполняющий обязанности мэра города Сергей Фролов вывел на уборку 1400 муниципальных служащих. Сам градоначальник работал в сквере
«Это пример современного подхода к созданию комфортной городской среды. Хотел бы поблагодарить всех, кто вышел на летний субботник и помог привести город в порядок накануне предстоящих праздников. Уверен, что омичи, когда они объединены одной целью, смогут решить любую, даже самую сложную задачу», — заявил Фролов.
Как ранее сообщал «СуперОмск», после вступления в должность субботник стал вторым публичным мероприятием для Сергея Фролова после торжественного приема в честь дня работника торговли.