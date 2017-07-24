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08:41 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Юрий Трутнев обсудил развитие массового спорта с Максимом Решетниковым

ПЕРМЬ, 24 июля, ФедералПресс. 22 июля в Перми в спортивной школе «Киокушинкай» открылась летняя школа каратэ. На открытии присутствовали сопредседатель Российского союза боевых искусств, зампред Правительства РФ — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и врио губернатора Прикамья Максим Решетников.

Источник: РИА "Новости"

Трутнев рассказал, что спорт до сих пор играет в его жизни важную роль: «Я вышел из киокушинкай. Стараюсь помогать пермской школе, горжусь, что ее воспитанники на международном уровне защищают честь нашей страны».

Оценил экс-губернатор Прикамья и перспективы родного края. «У Пермского края — замечательные перспективы. Здесь есть все: накопленные компетенции, сильные коллективы с новыми технологиями, с высоким интеллектом. Есть природные ресурсы. Есть возможность правильно выстроить систему руководства региона, набрать в команду таких людей, которые смогут управлять краем честно и эффективно. Это то, что сейчас делает Максим Геннадьевич, и вижу, что в крае идут позитивные перемены», — заявил Трутнев.

Максим Решетников доложил о развитии массового спорта в регионе. По его словам, в крае, благодаря реализации государственной политики развития массового спорта, 4,5 тысячи детей занимаются каратэ. «Мы создаем сейчас новую программу развития дворового сорта, будем вкладывать в это направление деньги», — пообещал глава региона.

Разрабатываемая сейчас программа развития дворового спорта в крае подразумевает, что с 2018 по 2022 год в Прикамье будет построено более 200 спортплощадок и свыше 50 межшкольных стадионов. Будут также созданы дворовые команды.

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