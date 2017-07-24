Юрий Трутнев обсудил развитие массового спорта с Максимом Решетниковым

Источник: РИА "Новости"

Трутнев рассказал, что спорт до сих пор играет в его жизни важную роль: «Я вышел из киокушинкай. Стараюсь помогать пермской школе, горжусь, что ее воспитанники на международном уровне защищают честь нашей страны».

Оценил экс-губернатор Прикамья и перспективы родного края. «У Пермского края — замечательные перспективы. Здесь есть все: накопленные компетенции, сильные коллективы с новыми технологиями, с высоким интеллектом. Есть природные ресурсы. Есть возможность правильно выстроить систему руководства региона, набрать в команду таких людей, которые смогут управлять краем честно и эффективно. Это то, что сейчас делает Максим Геннадьевич, и вижу, что в крае идут позитивные перемены», — заявил Трутнев.

Максим Решетников доложил о развитии массового спорта в регионе. По его словам, в крае, благодаря реализации государственной политики развития массового спорта, 4,5 тысячи детей занимаются каратэ. «Мы создаем сейчас новую программу развития дворового сорта, будем вкладывать в это направление деньги», — пообещал глава региона.