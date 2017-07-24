Путин: Закрытие БЦБК не решило проблему с загрязнением Байкала
Химические вещества попадают в водоем с близлежащих полей.
Химические вещества попадают в водоем с близлежащих полей.
Президент России Владимир Путин заявил, что закрытие Байкальского
«С закрытием ЦБК все проблемы не решены. Это чувствительная сфера. Самая главная проблема заключается в том, что сельхозпредприятия работают на побережье. Все химические стоки попадают в Байкал во время дождя или просто самотеком. Есть и другие проблемы, которые нужно решать. Они всем известны. Соответствующие структуры над этим думают, предлагают различные решения. Мы не оставим это так без внимания и дальше», — сказал президент.
Напомним, БЦБК закрылся в 2013 году. Сегодня он находится в недвижимом состоянии. Создать государственную управляющую компанию, которая займется решением экологических проблем после закрытия Байкальского