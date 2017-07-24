Путин: Закрытие БЦБК не решило проблему с загрязнением Байкала

Президент России Владимир Путин заявил, что закрытие Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) не решило проблему с загрязнением озера Байкал, так как химические вещества попадают в водоем с близлежащих полей. Об этом шла речь на встрече с воспитанниками центра «Сириус», где президент общается с одаренной молодежью в рамках проекта «Недетский разговор», сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт газеты «Известия».

«С закрытием ЦБК все проблемы не решены. Это чувствительная сфера. Самая главная проблема заключается в том, что сельхозпредприятия работают на побережье. Все химические стоки попадают в Байкал во время дождя или просто самотеком. Есть и другие проблемы, которые нужно решать. Они всем известны. Соответствующие структуры над этим думают, предлагают различные решения. Мы не оставим это так без внимания и дальше», — сказал президент.