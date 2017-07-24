Медведев приедет сегодня в Краснодар на форум «Городская среда»
Благоустройство городской среды и общественных пространств городов России обсудят в краснодарском
Благоустройство городской среды и общественных пространств городов России обсудят в краснодарском
В работе форума также примут участие представители всех субъектов страны — эксперты, координаторы федеральных партийных проектов, депутаты Госдумы и представители региональных властей.
Четыре дискуссионные площадки позволят разделить аудиторию по направлениям: «Комфортный двор», «Городские общественные пространства», «Благоустройство малых городов», «Городская среда: стандарты и индекс качества», сообщает