Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Звезда мирового хоккея рассказал про отказ от гражданства России
Петербургского гинеколога наказали за выдуманные беременности
В Белоруссии приговорили к расстрелу двух риелторов
Московские квартиры стали рекордно доступными
38-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике (фото)
Почему отмена роуминга может сделать мобильную связь дороже ФАС дала операторам две недели на отмену роуминга внутри страны
Ольге Алисовой, сбившей «пьяного мальчика», назначили наказание
Орлова опубликовала "запретное" фото с Фриске
В Москве наказали инспектора-хама (видео)
В России показали летающий автомобиль-амфибию
СМИ: Малороссия отказалась от государственного украинского языка
СМИ: Истребители РФ сбили сверхзвуковую ракету
Влюбленная пара из России прославилась на весь мир (фото)
38-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике (фото)
«Летать не будут»: СМИ о тяжелых дронах РФ на авиасалоне МАКС
СМИ: В РФ могут разрешить ношение короткоствола
Заповедные земли на Байкале раздали под жилье и турбазы
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Фоторепортажи
25Юбилей Харрисона Форда
14События недели в фотографиях
09:38 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Медведев приедет сегодня в Краснодар на форум «Городская среда»

Благоустройство городской среды и общественных пространств городов России обсудят в краснодарском выставочно-конгрессном комплексе «Экспоград-Юг» премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень, полпред президента в ЮФО Владимир Устинов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Источник: Reuters

В работе форума также примут участие представители всех субъектов страны — эксперты, координаторы федеральных партийных проектов, депутаты Госдумы и представители региональных властей.

Четыре дискуссионные площадки позволят разделить аудиторию по направлениям: «Комфортный двор», «Городские общественные пространства», «Благоустройство малых городов», «Городская среда: стандарты и индекс качества», сообщает пресс-служба администрации краснодарского края. Во второй половине дня в рамках форума состоится пленарное заседание.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Рыжий "Иванушка" показал, в каких условиях жил умерший Олег Яковлев. Видео
Неожиданное признание: что сделал Вороненков за две минуты до убийства
Рыжий "Иванушка" показал, в каких условиях жил умерший Олег Яковлев. Видео
ЕС подготовит возможные меры против антироссийских санкций США
СМИ: Siemens подумывает о кадровых перестановках из-за скандала
В Госдуму внесут проект о занятии предпринимательством с 14 лет
«Закон Яровой» грозит операторам из РФ штрафами со стороны ЕС
Россия сократит расходы на поддержку внешнеполитических НКО
МВД пополнило перечень наркотических средств 13 препаратами
Авиакомпания iFly пообещала со вторника летать без задержек
Спорт
РФПЛ: «Зенит» вернулся, вернется ли «Спартак»? В субботу «Зенит» одержал важную и трудную победу над «Рубином». «Спартак» вчера в Уфе вновь потерял очки. Два главных фаворита сезона все больше отдаляются друг от друга
Авто
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение Первые комплексы фотовидеофиксации, которые будут фиксировать за выезд на трамвайные пути, могут установить в Москве
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Секс-символы с Востока: главные турецкие актеры Сладкие, как рахат-лукум, и горячие, как солнце Антальи, эти актеры из Турции покорили сердца зрительниц со всего мира. «Кино Mail.Ru» представляет рейтинг самых красивых мужчин турецкого экрана
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Московские квартиры стали рекордно доступными
Стали известны первые участки для реновации
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь