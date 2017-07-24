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10:35 (мск), источник: Калининград.Ru

Алиханов: Новый терминал в «Храброво» начнёт работать на вылет примерно со среды

Врио губернатора осмотрел сданный корпус аэропорта.

Источник: Калининград.Ru

Часть вылетающих пассажиров сможет воспользоваться новым терминалом в «Храброво» через несколько дней. Об этом заявил врио губернатора Антон Алиханов после осмотра объекта в воскресенье, 23 июля.

Пока тут только прилёт. Но уже, я думаю, со среды начнёт терминал и на вылет работать. Но не все вылеты, а только часть. Две-три недели потребуется ещё, чтобы смонтировать трапы, — рассказал Алиханов, отметив, что руководству ещё необходимо устранить некоторые мелкие шероховатости в новом корпусе.

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Он также заверил, что за реконструкцией второй части аэропорта будет вестись ежедневный контроль. Ответственным за него назначен врио вице-премьера Александр Рольбинов. Одной из основных его задач — следить за поставками оборудования, чтобы избежать малейших задержек.

Отметим, что открытие пассажирского терминала «Храброво» неоднократно переносили. Сперва руководство аэропорта обещало завершить реконструкцию к майским праздникам. После этого торжественный момент отложили до 1 июня. В начале лета новые помещения аэровокзала всё-таки открыли, но не для пассажиров, а в тестовом режиме, чтобы пройти все проверки Ростехнадзора. Официальное открытие терминала прошло в субботу, 22 июля.

Глобальная реконструкция аэропорта включает два этапа — работы на взлётно-посадочной полосе и реконструкция аэровокзального комплекса. По словам гендиректора «Храброво» Александра Корытного, аэропорт сдадут под ключ в марте 2018 года.

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