Алиханов: Новый терминал в «Храброво» начнёт работать на вылет примерно со среды

Источник: Калининград.Ru

Часть вылетающих пассажиров сможет воспользоваться новым терминалом в «Храброво» через несколько дней. Об этом заявил врио губернатора Антон Алиханов после осмотра объекта в воскресенье, 23 июля.

Пока тут только прилёт. Но уже, я думаю, со среды начнёт терминал и на вылет работать. Но не все вылеты, а только часть. Две-три недели потребуется ещё, чтобы смонтировать трапы, — рассказал Алиханов, отметив, что руководству ещё необходимо устранить некоторые мелкие шероховатости в новом корпусе.

Он также заверил, что за реконструкцией второй части аэропорта будет вестись ежедневный контроль. Ответственным за него назначен врио вице-премьера Александр Рольбинов. Одной из основных его задач — следить за поставками оборудования, чтобы избежать малейших задержек.

Отметим, что открытие пассажирского терминала «Храброво» неоднократно переносили. Сперва руководство аэропорта обещало завершить реконструкцию к майским праздникам. После этого торжественный момент отложили до 1 июня. В начале лета новые помещения аэровокзала всё-таки открыли, но не для пассажиров, а в тестовом режиме, чтобы пройти все проверки Ростехнадзора. Официальное открытие терминала прошло в субботу, 22 июля.