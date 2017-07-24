Алиханов: Новый терминал в «Храброво» начнёт работать на вылет примерно со среды
Врио губернатора осмотрел сданный корпус аэропорта.
Врио губернатора осмотрел сданный корпус аэропорта.
Часть вылетающих пассажиров сможет воспользоваться новым терминалом в «Храброво» через несколько дней. Об этом заявил врио губернатора Антон Алиханов после осмотра объекта в воскресенье, 23 июля.
Пока тут только прилёт. Но уже, я думаю, со среды начнёт терминал и на вылет работать. Но не все вылеты, а только часть.
Он также заверил, что за реконструкцией второй части аэропорта будет вестись ежедневный контроль. Ответственным за него назначен врио
Отметим, что открытие пассажирского терминала «Храброво» неоднократно переносили. Сперва руководство аэропорта обещало завершить реконструкцию к майским праздникам. После этого торжественный момент отложили до 1 июня. В начале лета новые помещения аэровокзала
Глобальная реконструкция аэропорта включает два этапа — работы на