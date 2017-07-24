Чудновец пожаловалась в ЦИК на нарушение ее избирательного права

Ранее Свердловская избирательная комиссия отказала ей в приеме документов на выдвижение в качестве кандидата в губернаторы.

«Здравствуйте, Элла Александровна! 21 июля я пришла в Избирательную комиссию Свердловской области чтобы подать документы на регистрацию в качестве кандидата на пост губернатора Свердловской области. Комиссия отказалась принимать мои документы в связи с тем, что у меня не было протоколов с моего выдвижения от партии. Я объяснила, что протоколы были украдены, но сохранилась видеотрансляция с выдвижения, где четко видно что за меня проголосовали 9 человек единогласно. Также можно увидеть, что необходимые протоколы все-таки были составлены. Но мне категорически отказали, ссылаясь на то, что информация о моем выдвижении должна быть изложена на бумаге.

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Пойти мне на встречу и зачесть информацию в электронном виде местный избирком отказался, хотя закон предусматривает подачу документов в электронном виде. В связи с этим я считаю, что мое избирательное право было нарушено", — пишет Чудновец в своем Facebook.

Кроме того, она предлагает ввести прямую трансляцию выдвижений кандидатов.

«На дворе 21 век, век интернета, видео и других прогрессивных вещей, нельзя ли изменить законодательство так чтобы было удобно и кандидатам и вам работать в будущем? Ведь это нормально делится ссылками, хранить информацию в “облаке” и общаться через видеоформат», — отмечает она.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», Евгения Чудновец заявила о своем выдвижении на выборы губернатора Свердловской области от Интернациональной партии России.