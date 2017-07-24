Тефтелев о Золотой горе: «Строить выставочные центры можно и без таких подходов»

Чиновник отметил, что построить выставочный центр на прилегающей к мемориалу территории, не затронув лесной массив, не получится: «А как же дорога? Только если на вертолете туда летать».

При этом представитель администрации напомнил: «У нас есть места в городе, где можно строить выставочные центры без таких подходов. Вы поняли, что я имею в виду».