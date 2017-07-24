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10:07 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Тефтелев о Золотой горе: «Строить выставочные центры можно и без таких подходов»

ЧЕЛЯБИНСК, 24 июля, ФедералПресс. Евгений Тефтелев отреагировал на просьбу жителей «Тополинки» сохранить лес в районе Золотой горы. Глава города признался, что для застройки в Челябинске есть и другие места.

Чиновник отметил, что построить выставочный центр на прилегающей к мемориалу территории, не затронув лесной массив, не получится: «А как же дорога? Только если на вертолете туда летать».

При этом представитель администрации напомнил: «У нас есть места в городе, где можно строить выставочные центры без таких подходов. Вы поняли, что я имею в виду».

Евгений Тефтелев добавил: «Мы сегодня смотрим и анализируем вместе со специалистами. Хотим провести экспертизу и посмотреть, что там находится. Если подтвердится то, что сегодня говорят краеведы и историки, мы примем решение, которое отвечает духу времени».

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