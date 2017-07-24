Юрий Трутнев остался недоволен шоссе Космонавтов в Перми

Экс-губернатор Пермского края, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев посетил в выходные Пермь, где встретился с врио губернатора Прикамья Максимом Решетниковым. На встрече Юрий Трутнев высказал свое недовольство относительно ремонтом шоссе Космонавтов, пишет «Коммерсантъ-Прикамье».



— Кому пришла в голову эта дурацкая мысль — сделать ее такой, чтобы людям создать максимум препятствий! Когда в первый раз по ней проехал — подумал: с ума сошли что ли! Что произошло? Зачем прямую дорогу делать кривой! Ну, в общем, безумие какое-то, — заявил полпред президента.



Напомним, ранее врио губернатора края Максим Решетников поручил выпрямить шоссе Космонавтов. Юрий Трутнев отметил, что необходимо взыскать деньги с тех, кто принял решение сделать шоссе с поворотами, «потому что на новую реконструкцию уйдут большие деньги».