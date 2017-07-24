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11:10 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

«Единая Россия» отказалась от идеи запрета открытой перевалки угля

Депутаты партии «Единая Россия» скорректировали законопроект, запрещающий открытую перевалку угля в морских портах, пишет газета «Коммерсантъ».

Источник: ИТАР-ТАСС

В доработанном варианте депутаты требуют снизить вредные выбросы с помощью наилучших доступных технологий. Требование к оборудованию установит правительство.

Свою позицию по перевалке угля также представили депутаты от ЛДПР, которые хотят обязать стивидоров оборудовать морские терминалы закрытыми зонами пересыпки, а также конвейерным и перегрузочным оборудованием закрытого типа.

Ужесточить требования к стивидорам законодатели решили после обращения к президенту школьника из Находки. Вскоре депутаты от «Единой России» предложили правительству законодательно запретить открытую перевалку угля. Против таких формулировок выступили участники рынка, Минтранс и Минэнерго.

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