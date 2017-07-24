«Единая Россия» отказалась от идеи запрета открытой перевалки угля

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В доработанном варианте депутаты требуют снизить вредные выбросы с помощью наилучших доступных технологий. Требование к оборудованию установит правительство.

Свою позицию по перевалке угля также представили депутаты от ЛДПР, которые хотят обязать стивидоров оборудовать морские терминалы закрытыми зонами пересыпки, а также конвейерным и перегрузочным оборудованием закрытого типа.