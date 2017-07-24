«Единая Россия» отказалась от идеи запрета открытой перевалки угля
Депутаты партии «Единая Россия» скорректировали законопроект, запрещающий открытую перевалку угля в морских портах, пишет газета «Коммерсантъ».
Депутаты партии «Единая Россия» скорректировали законопроект, запрещающий открытую перевалку угля в морских портах, пишет газета «Коммерсантъ».
В доработанном варианте депутаты требуют снизить вредные выбросы с помощью наилучших доступных технологий. Требование к оборудованию установит правительство.
Свою позицию по перевалке угля также представили депутаты от ЛДПР, которые хотят обязать стивидоров оборудовать морские терминалы закрытыми зонами пересыпки, а также конвейерным и перегрузочным оборудованием закрытого типа.
Ужесточить требования к стивидорам законодатели решили после обращения к президенту школьника из Находки. Вскоре депутаты от «Единой России» предложили правительству законодательно запретить открытую перевалку угля. Против таких формулировок выступили участники рынка, Минтранс и Минэнерго.