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10:16 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Глава Новосибирска обсудит с горожанами конкурс «125 идей для Новосибирска»

Прямой эфир на радио «Городская волна» (101.4 FM) пройдет во вторник, 25 июля.

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирске мэр города Анатолий Локоть в прямом эфире радио «Городская волна» (101.4 FM) ответит на все интересующие вопросы радиослушателей о ходе открытого городского конкурса «125 идей для Новосибирска».

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Проект стартовал в июне и заключается в том, что каждый житель города может предложить свою идею, как можно улучшить Новосибирск к его 125-летнему юбилею. Юбилейная дата ожидает горожан в 2018 году.

Заявки с идеями от горожан принимаются до первого августа, а победившие проекты огласят в октябре. Какие идеи интересны? Что можно сделать для города уже сейчас? Будут ли власти привлекать к реализации проектов самих жителей или представителей бизнеса? На эти и многие другие вопросы от горожан ответит Анатолий Локоть.

Программа выйдет в прямом эфире радио «Городская волна» во вторник, 25 июля, сразу после 18-часового выпуска новостей. Радиослушатели могут уже сейчас оставлять свои вопросы, адресованные мэру, по телефону 30−40−600 (автоответчик), номер для смс-сообщений и WhatsApp, Viber, Telegram — +7−913−787−60−05. На сайте tv.novo-sibirsk.ru/ будет организована прямая видеотрансляция эфира.

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