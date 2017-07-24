Глава Новосибирска обсудит с горожанами конкурс «125 идей для Новосибирска»

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирске мэр города Анатолий Локоть в прямом эфире радио «Городская волна» (101.4 FM) ответит на все интересующие вопросы радиослушателей о ходе открытого городского конкурса «125 идей для Новосибирска».

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Проект стартовал в июне и заключается в том, что каждый житель города может предложить свою идею, как можно улучшить Новосибирск к его 125-летнему юбилею. Юбилейная дата ожидает горожан в 2018 году.

Заявки с идеями от горожан принимаются до первого августа, а победившие проекты огласят в октябре. Какие идеи интересны? Что можно сделать для города уже сейчас? Будут ли власти привлекать к реализации проектов самих жителей или представителей бизнеса? На эти и многие другие вопросы от горожан ответит Анатолий Локоть.