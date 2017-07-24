Глава Новосибирска обсудит с горожанами конкурс «125 идей для Новосибирска»
Прямой эфир на радио «Городская волна» (101.4 FM) пройдет во вторник, 25 июля.
Прямой эфир на радио «Городская волна» (101.4 FM) пройдет во вторник, 25 июля.
В Новосибирске мэр города Анатолий Локоть в прямом эфире радио «Городская волна» (101.4 FM) ответит на все интересующие вопросы радиослушателей о ходе открытого городского конкурса «125 идей для Новосибирска».
Об этом сообщили в
Заявки с идеями от горожан принимаются до первого августа, а победившие проекты огласят в октябре. Какие идеи интересны? Что можно сделать для города уже сейчас? Будут ли власти привлекать к реализации проектов самих жителей или представителей бизнеса? На эти и многие другие вопросы от горожан ответит Анатолий Локоть.
Программа выйдет в прямом эфире радио «Городская волна» во вторник, 25 июля, сразу после 18-часового выпуска новостей. Радиослушатели могут уже сейчас оставлять свои вопросы, адресованные мэру, по телефону 30−40−600 (автоответчик), номер для