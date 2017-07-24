Дело экс-сенатора Цыбко поссорило судей КС
ЧЕЛЯБИНСК, 24 июля, ФедералПресс. Судья Конституционного суда Сергей Князев выступил против отказа КС вмешаться в спор
ЧЕЛЯБИНСК, 24 июля, ФедералПресс. Судья Конституционного суда Сергей Князев выступил против отказа КС вмешаться в спор
Как пишет «Коммерсант», Цыбко пытался оспорить закон «О формировании Совета федерации», по которому он потерял статус и иммунитет в связи со своей заменой до момента назначения преемника.
Суть спора состояла в том, что преемник Цыбко Олег Цепкин получил мандат от заксобрания Челябинской области в день первого заседания нового созыва 24 сентября 2015 года. Однако в этот день Константин Цыбко еще работал в Совете федерации и даже внес в Госдуму законопроект о праве прокуроров прекращать уголовные дела. Проект рассмотрели в первом чтении, тем самым подтвердив полномочия Цыбко.
После этого аппарат СФ уволил
Вплоть до Верховного суда все инстанции отказались исправить спорную запись в трудовой
По мнению судьи, привязка прекращения полномочий к началу «по сути, предполагаемого дня» принятия решения властями региона предполагает наличие у тех или иных лиц дара предвидения. Также Князев отметил, что неясно, должен ли сенатор участвовать в работе Совета федерации в день передачи его полномочий.
Судья считает, что такая смена представителей регионов в СФ ведет к «дисквалификации парламентских процедур и решений».
Напомним, бывший сенатор обвиняется в получении взяток в размере 27,5 миллионов рублей. Из них 22,5 миллиона Цыбко, предположительно, взял за помощь в назначении на пост
Приговор бывшему чиновнику огласят 3 августа. Прокурор попросил для подсудимого 14 лет колонии строгого режима, а также штраф в 500 миллионов рублей и конфискацию имущества.