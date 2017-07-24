Дело экс-сенатора Цыбко поссорило судей КС

Как пишет «Коммерсант», Цыбко пытался оспорить закон «О формировании Совета федерации», по которому он потерял статус и иммунитет в связи со своей заменой до момента назначения преемника.

Суть спора состояла в том, что преемник Цыбко Олег Цепкин получил мандат от заксобрания Челябинской области в день первого заседания нового созыва 24 сентября 2015 года. Однако в этот день Константин Цыбко еще работал в Совете федерации и даже внес в Госдуму законопроект о праве прокуроров прекращать уголовные дела. Проект рассмотрели в первом чтении, тем самым подтвердив полномочия Цыбко.

После этого аппарат СФ уволил экс-сенатора «задним числом» — 23 сентября, до назначения преемника. И на следующий день прокуратура направила дело Цыбко о двух взятках в 27 млн рублей в суд без согласия Совета федерации, как необходимо в отношении действующего сенатора.

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Вплоть до Верховного суда все инстанции отказались исправить спорную запись в трудовой экс-сенатора по иску к СФ. Везде посчитали, что полномочия Цыбко прекратились с моментом начала календарного дня — в полночь. Сергей Князев с решением КС о том, спорная норма времени вступления в силу решений не подлежит неопределенности, не согласился.

По мнению судьи, привязка прекращения полномочий к началу «по сути, предполагаемого дня» принятия решения властями региона предполагает наличие у тех или иных лиц дара предвидения. Также Князев отметил, что неясно, должен ли сенатор участвовать в работе Совета федерации в день передачи его полномочий.

Судья считает, что такая смена представителей регионов в СФ ведет к «дисквалификации парламентских процедур и решений».

Напомним, бывший сенатор обвиняется в получении взяток в размере 27,5 миллионов рублей. Из них 22,5 миллиона Цыбко, предположительно, взял за помощь в назначении на пост сити-менеджера Озерска, а также от местного бизнесмена за покровительство в закрытом городе. 4 июля Константин Цыбко выступил в суде с последним словом.