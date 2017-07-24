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10:56 (мск), источник: AmurMedia.ru

Чиновники Хабаровска понесут персональную ответственность за срыв сроков сдачи объектов

Об этом заявил мэр краевой столицы.

Хабаровск, 24 июля, AmurMedia.

Мэр Хабаровска Александр Соколов поручил закрепить за самыми важными городскими стройками своих заместителей. Они будут нести персональную ответственность в случае срыва сроков сдачи объектов. На аппаратном совещании руководителей структурных подразделений мэр Александр Соколов заслушал доклады о реализации первоочередных проектов, которые сегодня реализуются в дальневосточной столице, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации города.

Речь идет о строительстве дорог к территориям опережающего социально-экономического развития, реконструкции дорог в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», возведении школы в микрорайоне «Ореховая сопка», а также работ по реконструкции парка «Динамо». Все эти направления имеют финансирование из вышестоящих бюджетов, а значит, первоочередная задача — освоить средства, выполнить работы с высоким качеством и сдать объекты в срок. Многие работы затягиваются из-за необходимости проведения конкурсных процедур, другие — из-за того, что в конкурсах побеждают подрядчики, не имеющие достаточных сил для проведения всего объема работ.

«По отношению к этим объектам должен быть особый контроль. Мы не можем сорвать сроки. Ответственные лица должны постоянно обеспечивать финансирование, фронт работ. Объемы в этом году сложнейшие, но мы не можем их не выполнить», — сказал Александр Соколов.

Мэр поручил распределить стройки по направлениям и закрепить за ними своих заместителей. Они должны будут контролировать ход работ на объектах, решать возникающие организационные вопросы.

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