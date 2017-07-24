Чиновники Хабаровска понесут персональную ответственность за срыв сроков сдачи объектов
Об этом заявил мэр краевой столицы.
Об этом заявил мэр краевой столицы.
Хабаровск, 24 июля, AmurMedia.
Мэр Хабаровска Александр Соколов поручил закрепить за самыми важными городскими стройками своих заместителей. Они будут нести персональную ответственность в случае срыва сроков сдачи объектов. На аппаратном совещании руководителей структурных подразделений мэр Александр Соколов заслушал доклады о реализации первоочередных проектов, которые сегодня реализуются в дальневосточной столице, сообщили ИА AmurMedia в
Речь идет о строительстве дорог к территориям опережающего
«По отношению к этим объектам должен быть особый контроль. Мы не можем сорвать сроки. Ответственные лица должны постоянно обеспечивать финансирование, фронт работ. Объемы в этом году сложнейшие, но мы не можем их не выполнить», — сказал Александр Соколов.
Мэр поручил распределить стройки по направлениям и закрепить за ними своих заместителей. Они должны будут контролировать ход работ на объектах, решать возникающие организационные вопросы.