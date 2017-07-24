Жириновский и Ложкин поведут ЛДПР в омский горсовет

Омское региональное отделение ЛДПР ждет подтверждения регистрации списка кандидатов в депутаты Омского городского Совета. Все необходимые документы либерал-демократами в городскую избирательную комиссию уже поданы.

«Мы намерены увеличить наше представительство в Омском городском Совете. Любое увеличение числа мандатов будет считаться успехом», — заявил в разговоре с «СуперОмском» координатор омского регионального отделения ЛДПР Алексей Ложкин.

Как ранее сообщал «СуперОмск» в рубрике «ИНСАЙДЫ НЕДЕЛИ», в общегородскую часть списка кандидатов будут включены два человека — Владимир Жириновский и Алексей Ложкин. Сейчас во фракцию ЛДПР в муниципальном представительном органе входят два депутата. Выборы в Омский городской Совет пройдут 10 сентября в единый день голосования.