Медведев прибыл в Краснодар для проведения форума
Сегодня в краевой столице обсуждают вопросы обустройства «Городской среды».
Сегодня в краевой столице обсуждают вопросы обустройства «Городской среды».
Краснодар. 24 июля — Новая Кубань.
Форум «Городская среда» будет проходить в краевой столице на протяжении двух дней. Сегодня мероприятия проходят на территории
Планерное заседание назначено на завтра.
Кроме Дмитрия Медведева в Краснодар прибыла делегация высокопоставленных чиновников: министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень, полпред президента в ЮФО Владимир Устинов. В работе форума, естественно, на правах хозяина, принимает активное участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Также в краевой столице собрались эксперты, координаторы федеральных партийных проектов, депутаты Госдумы и представители региональных властей.