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10:42 (мск), источник: Новая Кубань

Медведев прибыл в Краснодар для проведения форума

Сегодня в краевой столице обсуждают вопросы обустройства «Городской среды».

Источник: Reuters

Краснодар. 24 июля — Новая Кубань. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев возглавил делегацию, прибывшую в Краснодар.

Форум «Городская среда» будет проходить в краевой столице на протяжении двух дней. Сегодня мероприятия проходят на территории выставочно-конгрессного комплекса «Экспоград-Юг». Организована работа четырех дискуссионных площадок. Экскреты совместно с руководством страны и региона обсудят следующие темы: «Комфортный двор», «Городские общественные пространства», «Благоустройство малых городов», «Городская среда: стандарты и индекс качества». Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Планерное заседание назначено на завтра.

Кроме Дмитрия Медведева в Краснодар прибыла делегация высокопоставленных чиновников: министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень, полпред президента в ЮФО Владимир Устинов. В работе форума, естественно, на правах хозяина, принимает активное участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Также в краевой столице собрались эксперты, координаторы федеральных партийных проектов, депутаты Госдумы и представители региональных властей.

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Медведев прибыл в Краснодар для проведения форума
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