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10:50 (мск), источник: AmurMedia.ru

Сразу 8 человек возжелали возглавить поселок Ванино в Хабаровском крае

Но реальные шансы войти в конечный топ-лист есть только у единиц.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 24 июля, AmurMedia.

Настоящий ажиотаж вызвали выборы главы администрации поселка Ванино в Хабаровском крае, где было зарегистрировано целых 8 кандидатов. Но, по нашему мнению, серьезные шансы попасть в шорт-лист конкурсной комиссии есть только у некоторых из них, сообщил корр. ИА AmurMedia бывший председатель поселкового совета депутатов Юрий Светличный и уполномоченный представитель губернатора в Ванинском районе Юлия Данилова.

Как сообщили жители поселка Ванино, настоящий ажиотаж вызвали выборы главы поселка. Сразу восемь человек изъявили желание возглавить поселковую администрацию: Кравчук, Доронина, Орлов, Надарян, Раджапов, Бринько, Березовский и Климова (Официальную и более полную информацию о кандидатах получить оказалось невозможно вопреки закону и здравому смыслу — прим. редакции).

Однако, по мнению ванинцев, реальные шансы на победу есть лишь у единиц.

— На мой взгляд, три основных кандидата дойдут до финишной прямой, именно их кандиатуры и предложат депутатам для голосования. Это глава администрации села Токи Людмила Доронина, депутат поселкового совета, начальник ЧОП «Кордон» Александр Орлов и начальник участка водоснабжения ООО «Янтарь» Владимир Бринько. У этих кандидатов есть необходимый для главы поселковой администрации хозяйственный опыт, — считает Юрий Светличный.

Новоиспеченный уполномоченный представитель губернатора в Ванинском районе Юлия Данилова, ранее также баллотировавшаяся, но на выборах главы администрации Ванинского района, оказалась еще строже:

— Знаю, что документы подавал господин Орлов, который мне известен как достаточно компетентный руководитель, работающий в серьезном бизнесе, частной охранной деятельности. Он хорошо знает, что такое огромное количество требований, и выполняет свою работу достойно, честно, качественно, нареканий к нему в рамках его профессиональной деятельности нет. Кроме того, как депутат он достойно вел себя и в прошлом и в этом созывах. Поэтому в принципе и у него есть шансы. Также, естественно, есть хорошие шансы и у госпожи Дорониной, которая тоже руководитель опытный и знающий. Она хорошо понимает, какие процессы сейчас происходят внутри органов МСУ, понимает, чего хотят жители поселка Ванино, что такое краевые и районные программы, как можно туда попасть и чего можно добиться, качественно работая с районом и краем. Других сильных кандидатов я больше не вижу.

Какие кандидаты войдут в шорт-лист, станет известно завтра после заседания конкурсной комиссии.

Кто бы из них ни победил, главное, чем придется в первую очередь заняться избранному главе Ванино, это подготовка к отопительному сезону, считает Юлия Данилова. А следом — искусству грамотного вхождения в различные программы: федеральные, краевые и муниципальные.

— Очень надеюсь, что наш новый глава Ванинского района окажет содействие всем главам поселений, которые будут избраны, поможет им качественно отработать и подготовить всю необходимую документацию. В принципе Александр Алексеевич (Александр Алексеевич Наумов, глава администрации Ванинского района — прим. редакции) на это нацелен, и тандем может сложиться хороший, если будет избран деятельный глава, — убеждена Юлия Данилова.

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