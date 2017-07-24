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11:52 (мск), источник: Actualitati.md

Нэстасе уговаривает Киртоакэ подать в отставку

Лидер партии Платформа Достоинство и Правда Андрей Нэстасе уговаривает градоначальника Дорина Киртоакэ лично отказаться от занимаемой должности, пока не поздно.

Источник: Actualitati.md

Вам срочно уйти в отставку, пока это еще возможно, и вернуть предоставленный мандат от 28 июля 2015, — обратился Нэстасе к Киртоакэ.

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Также Нэстасе заявил, что отказ Киртоакэ от занимаемой должности, предоставит шанс на жизнь, каким он бы маленьким не был, демократии в Молдове.

Отметим, что в пятницу, 21 июля, Суд Кишинева удовлетворил прошение инициативной группы от ПСРМ по сбору подписей за отставку Киртоакэ на проведение референдума по отстранению градоначальника.

Инстанция подтвердила сбор 75 442 подписей в пользу организации референдума. Документы будут переданы Мунсовету для принятия решения по дате проведения плебисцита.

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