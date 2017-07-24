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10:45 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Названы три беды Челябинской области

Тяжелая доля дольщиков, долги по зарплате и преступления, совершенные в состоянии алкогольного опьянения — болевые точки Челябинской области.

Такое заявление сделал заместитель начальника Генеральной прокуратуры России в Уральском федеральном округе, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Дмитрий Брытков обратил внимание южноуральских коллег, что Челябинская область входит в 10-ку самых проблемных регионов с обманутыми участниками долевого строительства.

«Нас очень настораживает проблема обманутых дольщиков, ваш знаменитый “Гринфлайт” и другие, где пострадали больше 5 тысяч граждан», — комментирует Дмитрий Брытков, заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры РФ в УрФО.

Также высок уровень преступности. По их количеству Южный Урал сегодня занимает 5 место в России.

«Наиболее настораживает момент увеличения количества преступлений выявленных в общественных местах, в состоянии алкогольного опьянения», — отмечает Александр Кондратьев, прокурор Челябинской области. Острым остается вопрос по выплате зарплат. После вмешательства прокуратуры за первое полугодие работодатели погасили более двухсот миллионов долгов.

Яна Тормина.

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