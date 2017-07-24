Отстраненный в 2015 году глава Канавинского района Нижнего Новгорода Дмитрий Шуров вновь вышел на работу

Источник: НИА-Нижний Новгород

Дмитрий Шуров вновь приступил к своим обязанностям с сегодняшнего дня. По словам главы горадминистрации Сергея Белова, уголовное дело в отношении Шурова прекращено. «Он должен был выйти на работу в конце июня, но предоставил больничный, и поэтому вышел только сейчас», — добавил сити-менеджер. Белов также сообщил, что пока лично не общался с ним, но надеется, что Шуров быстро вольется в текущую повестку района.

«На данный момент перед ним ставятся такие же задачи, как и для глав других районов: благоустройство, подготовка к отопительному сезону, решение проблем ЖКХ. Посмотрим, как быстро он вернется рабочее русло», — подытожил Белов.

Шуров с сентября 2015 года был отстранен от должности по решению суда в связи с расследуемым в отношении него уголовным делом. Должность и.о. главы Канавинского района с того момента исполнял Михаил Шаров.