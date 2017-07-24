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10:57 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Отстраненный в 2015 году глава Канавинского района Нижнего Новгорода Дмитрий Шуров вновь вышел на работу

Глава администрации Канавинского района Нижнего Новгорода Дмитрий Шуров вышел на работу. Об этом стало известно после еженедельного оперативного совещания в горадминистрации 24 июля 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Дмитрий Шуров вновь приступил к своим обязанностям с сегодняшнего дня. По словам главы горадминистрации Сергея Белова, уголовное дело в отношении Шурова прекращено. «Он должен был выйти на работу в конце июня, но предоставил больничный, и поэтому вышел только сейчас», — добавил сити-менеджер. Белов также сообщил, что пока лично не общался с ним, но надеется, что Шуров быстро вольется в текущую повестку района.

«На данный момент перед ним ставятся такие же задачи, как и для глав других районов: благоустройство, подготовка к отопительному сезону, решение проблем ЖКХ. Посмотрим, как быстро он вернется рабочее русло», — подытожил Белов.

Шуров с сентября 2015 года был отстранен от должности по решению суда в связи с расследуемым в отношении него уголовным делом. Должность и.о. главы Канавинского района с того момента исполнял Михаил Шаров.

Как сообщалось ранее, Дмитрий Шуров был арестован 17 сентября 2015 года по подозрению в мошенничестве. Чиновник подозревался в совершении преступления, связанного с попыткой незаконного отчуждения объектов недвижимости Академии самбо в Кстовском районе Нижегородской области.

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