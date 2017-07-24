В противостояние строителей IMAX и хабаровчан вновь вмешался зампред

Источник: Восток Медиа

В конфликт строителей культурно-развлекательного комплекса с IMAX и жильцов дома на пересечении улиц Муравьёва-Амурского и Волочаевской в Хабаровске вмешались региональные власти. Сегодня, 24 июля, на спорную территорию приехал первый заместитель председателя краевого правительства по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка, чтобы на месте разобраться в сложившийся ситуации.

Чиновник давно знает о конфликте застройщиков и жильцов, не раз проводил для них встречи в своём кабинете, пытаясь разрешить ситуацию, однако с мёртвой точки дело не сдвинулось. На «поле боя» первый заместитель губернатора приехал с помощниками — специалистами городских и краевых ведомств. В гуле возмущения они всё-таки смогли услышать несколько конструктивных вопросов и посоветовали жильцам, которые не хотят видеть под окнами кинотеатр, опротестовывать решения экспертных комиссий, обратиться в суд и просить его на время тяжб приостановить строительство.

«Основная проблема в том, что инвестор и жильцы очень долго не могли войти в нормальный конструктивный диалог. Сильно присутствует эмоциональная составляющая. Мы сознательно выехали на место, потому что несколько совещаний провели в моём кабинете, но принятые решения в итоге не развивались. Я сторонник того, чтобы стороны договаривались, поскольку у инвестора есть оформленные права и разрешение на строительство, но есть и мнения жильцов, которые, как выяснилось, не были учтены. Нужно сначала решить вопрос, а потом предпринимать дальнейшие шаги по строительству», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Юрий Чайка.

Жильцы ещё раз отметили, что не выступают против строительства развлекательного комплекса, а просят возводить его подальше от дома — на расстоянии минимум 50 метров, как того требуют нормы СНИП и СанПин, а не 17, как это предполагает проект. На схеме строительства они обозначили свои пожелания, однако ими застройщик и проектировщик остались не довольны.

«Мы уже шесть раз переделывали проект, заказчик платит за это колоссальные деньги. Меняем после общественных слушаний, после каждой встречи, чтобы найти точки соприкосновения. Если сейчас они не будут найдены, естественно, что будем переделывать снова. А это колоссальные деньги. Уже убрали подземный гараж, решили благоустроить территорию, оставили газгольдер, но если мы всё-таки отодвинем здание и уменьшим площадь, то его просто негде будет строить», — сообщила директор Дальневосточной проектировочной компании Татьяна Ващик.

Боятся люди того, что после завершения строительства могут остаться без детской и спортивной площадок, которые оказались в аренде у застройщика. Представитель ООО «Сатурн» Эдуард Петяскин заявил, что компания готова подписать любые соглашения о передаче облагороженного участка жителям многоквартирного дома. Однако люди не верят уже никаким доводам. Они намерены продолжать борьбу: оспорить получение на разрешение строительства, а также заключение управления Роспотребнадзора на размещение здания вблизи жилого дома.

«Мы просим, чтобы строители отошли от детской площадки, от самого дома на 50 метров минимум, чтобы они не трогали газгольдер и уменьшили площадь самого объекта. Свои пожелания мы им нарисовали. Пусть строят, но согласно нормам», — отметила жительница дома Татьяна Дубова.