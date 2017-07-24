Кандидат в свердловские губернаторы Дмитрий Ионин сдал подписи муниципального фильтра

«Дмитрий Ионин, выдвинутый “Справедливой Россией”, сдал в облизбирком пакет документов для регистрации, в том числе листы поддержки своего выдвижения. Теперь у облизбиркома на их проверку есть десять дней, после чего комиссией будет принято решение о регистрации кандидата или же отказе в ней», — уточнили в пресс-службе.

Также Ионин представил трех кандидатов в члены Совета Федерации: депутат Госдумы Александр Бурков, зампред думы Нижнего Тагила Леонид Мартюшев и депутат гордумы Верхней Салды Василий Добротин.

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Претендентам на участие в выборах главы региона необходимо пройти так называемый муниципальный фильтр — собрать не менее 126 и не более 132 подписей муниципальных депутатов или избранных глав городов. Сдать в избирком листы с подписями в свою поддержку они должны до 26 июля. Первыми в регионе документы и подписи для прохождения муниципального фильтра сдали депутат Госдумы Игорь Торощин (ЛДПР) и депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость).

О претендентах