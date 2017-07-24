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12:31 (мск), источник: ТАСС

Кандидат в свердловские губернаторы Дмитрий Ионин сдал подписи муниципального фильтра

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Депутат Законодательного собрания Свердловской области Дмитрий Ионин, выдвинутый партией «Справедливая Россия» на выборы губернатора региона, подал в облизбирком документы и листы поддержки выдвижения для регистрации в качестве кандидата. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе избиркома.

«Дмитрий Ионин, выдвинутый “Справедливой Россией”, сдал в облизбирком пакет документов для регистрации, в том числе листы поддержки своего выдвижения. Теперь у облизбиркома на их проверку есть десять дней, после чего комиссией будет принято решение о регистрации кандидата или же отказе в ней», — уточнили в пресс-службе.

Также Ионин представил трех кандидатов в члены Совета Федерации: депутат Госдумы Александр Бурков, зампред думы Нижнего Тагила Леонид Мартюшев и депутат гордумы Верхней Салды Василий Добротин.

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Претендентам на участие в выборах главы региона необходимо пройти так называемый муниципальный фильтр — собрать не менее 126 и не более 132 подписей муниципальных депутатов или избранных глав городов. Сдать в избирком листы с подписями в свою поддержку они должны до 26 июля. Первыми в регионе документы и подписи для прохождения муниципального фильтра сдали депутат Госдумы Игорь Торощин (ЛДПР) и депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость).

О претендентах

Об участии в выборах губернатора Свердловской области, которые пройдут 10 сентября, заявили 11 человек: врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев («Единая Россия»), депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), депутат Заксобрания области Дмитрий Ионин («Справедливая Россия»), управляющий директор «Плюс банка» Алексей Парфенов (КПРФ), депутат Госдумы Игорь Торощин (ЛДПР), депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев («Зеленые»), председатель общественной организации «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти» Виктор Костромин («Народ против коррупции»), мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман («Яблоко»), призер Олимпийских игр 2004 года Олеся Красномовец («Патриоты России»), юрист Иван Волков («Российский общенародный союз»), директор негосударственного учреждения «Исследовательский центр предпринимательства и права» Олег Сотников (Партия ветеранов России).

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