Сенатор Виктор Озеров может войти в состав Комитета СФ по регламенту
Этот вопрос будет рассмотрен на сегодняшнем заседании.
Этот вопрос будет рассмотрен на сегодняшнем заседании.
Хабаровск, 24 июля, AmurMedia.
Член Совета Федерации Виктор Озеров может войти в состав Комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности. Об этом «Известиям» в понедельник сообщил источник в верхней палате парламента, сообщает ИА AmurMedia.
«Сенаторы Виктор Озеров и Александр Шишкин написали заявление на вхождение в состав комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности. Сегодня состоится заседание комитета, где этот вопрос будет рассмотрен», — сообщил собеседник.
Напомним, Виктор Озеров, сенатор от Хабаровского края, принял решение покинуть пост председателя Комитета по обороне и безопасности. В среду, 12 июля, в ходе пленарного заседания Совет Федерации поддержал решение Виктора Озерова и проголосовал за его добровольную отставку.