Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Транзит газа рухнул, Украина испугалась: зовет Европу - СМИ
Тюменские хирурги пересадили мужчине почти всю кожу
Мария Кожевникова родила третьего ребенка
Как использовать для хранения место вокруг окна
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Первые женщины-рекордсмены в истории мировой авиацииИх истории - к 120-летию со дня рождения легендарной летчицы Амелии Эрхарт.
Ольге Алисовой, сбившей «пьяного мальчика», назначили наказание
Орлова опубликовала "запретное" фото с Фриске
Броневик «Буран» — новая российская разработка
В Москве наказали гаишника-хама (видео)
СМИ: в Одессе водитель выгнал пассажирку из-за украинского языка
В ЛНР сказали, как бойцы ВСУ продают свои позиции
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Кейт Миддлтон восхитила всех длинным ярко-красным платьем (фото)
Кравчук: Российская власть делает большую историческую ошибку
В ЛНР сказали, как бойцы ВСУ продают свои позиции
Московские квартиры стали рекордно доступными
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Фоторепортажи
25Юбилей Харрисона Форда
12Машины смертников «Исламского государства»
11:33 (мск), источник: AmurMedia.ru

Сенатор Виктор Озеров может войти в состав Комитета СФ по регламенту

Этот вопрос будет рассмотрен на сегодняшнем заседании.

Хабаровск, 24 июля, AmurMedia.

Член Совета Федерации Виктор Озеров может войти в состав Комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности. Об этом «Известиям» в понедельник сообщил источник в верхней палате парламента, сообщает ИА AmurMedia.

«Сенаторы Виктор Озеров и Александр Шишкин написали заявление на вхождение в состав комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности. Сегодня состоится заседание комитета, где этот вопрос будет рассмотрен», — сообщил собеседник.

Напомним, Виктор Озеров, сенатор от Хабаровского края, принял решение покинуть пост председателя Комитета по обороне и безопасности. В среду, 12 июля, в ходе пленарного заседания Совет Федерации поддержал решение Виктора Озерова и проголосовал за его добровольную отставку.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Эксперт: меры поддержки Дальнего Востока втрое сократят отток населения к 2018 году
МВФ подтвердил прогноз о восстановлении российской экономики
СМИ: Siemens подумывает о кадровых перестановках из-за скандала
В Госдуму внесен законопроект о нематериальной взятке
В Дагестане двое мужчин похитили министра строительства и ЖКХ
«Мегафон» готов оспорить требование ФАС о тарифах для операторов
Совет судей оценил свадьбу дочери коллеги в Краснодаре
«Победа» будет сажать самолет из-за курильщиков на борту
Спорт
«Спартак» забуксовал на старте. В чем причины Если отталкиваться исключительно от результата, чемпион России провалил стартовый отрезок, и другого слова тут не подберешь
Авто
В России готовится масштабная реформа регистрации автомобилей Одним из главных нововведений станет возможность получения номеров и СТС при покупке новой машины у автодилеров
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Фадеев и Тимати запускают новое музыкальное шоу Канал ТНТ объявил о начале приема заявок в проект «Песни»
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Россиянам разрешили прописку на дачах
Московские квартиры стали рекордно доступными
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь