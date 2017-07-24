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11:44 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Губернатор Андрей Бочаров провел рабочую встречу с депутатами Госдумы и сенаторами от Волгоградской области

Реализация программ по благоустройству, совместная работа над решением проблем обманутых дольщиков, участие депутатов в подготовке и проведении ключевых мероприятий следующего года — 75-летия Сталинградской Победы и ЧМ-2018.

Эти и другие темы в ходе рабочей встречи рассмотрели губернатор Андрей Бочаров, депутаты Государственной думы и сенаторы от нашего региона.

В составе седьмого созыва Государственной Думы Волгоградскую область впервые представляют сразу семь депутатов. Двум из них, Евгению Москвичеву и Владимиру Плотникову, за заслуги в развитии законодательства Президент России Владимир Путин объявил благодарность, что говорит о высокой оценке работы всей команды.

Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области: «Это очень радует. То, что депутатов Волгоградской области и членов СФ отмечает упорство, профессионализм, желание разобраться в сложнейших ситуациях, не хвататься по вершкам, а заниматься тем делом и теми проблемами, которые есть в России и Волгоградской области».

Сегодня в Волгоградской области особое внимание уделяется развитию транспортной доступности и строительству дорожных объектов.

И федеральная поддержка здесь играет ключевую роль. И важно, что финансирование этой сферы в следующем году будет увеличено.

Евгений Москвичев, депутат Государственной Думы 7-го созыва: «Такое совещание прошло у Президента РФ. Владимир Владимирович дал поручение — рубль, который есть уже акцизе, не поднимая, отдать в регионы. И вместо 61% регион будет получать 88%. Уверен, что мы в течение 2−3 лет разошьем самое узкое место в России, особенно в Волгоградской области — это путепроводы. Мы надеемся, что в бюджете будет идти отдельной строкой — именно на путепроводы».

Программа «Наш двор — наш дом», успешно стартовавшая в Волгограде, поддержана на федеральном уровне, регион стал одной из пилотных площадок для реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Кроме того, в июле прошлого года во время встречи с партийным активом Андрей Бочаров предложил продолжить работу, взяв за основу новую программу благоустройства поселений: в этом году по три миллиона рублей получат 90 центральных усадеб на территории области. Губернатор обозначил и еще одну задачу — разговор с гражданами лицом к лицу должен стать основой в работе парламентариев.

Александр Носов, депутат Государственной Думы 7-го созыва: «Каждый депутат приезжает, встречается с жителями нашей области. И сегодня не один раз Андрей Иванович подчеркнул, что надо встречаться с простыми людьми, узнавать их проблемы, доносить их до Москвы и там уже решать».

В числе острых вопросов для жителей волгоградского региона сегодня — проблема долгостроев. Решить ее окончательно возможно только совместными усилиями. Со стороны областного законодательства шаг навстречу уже сделан — принят закон, который дает возможность предоставлять в аренду земельные участки под застройку без торгов тем подрядчикам, которые берут на себя обязательства ввести в эксплуатацию «замороженные» дома. Благодаря этим мерам свыше трех тысяч жителей волгоградского региона уже решили свои жилищные проблемы. И работа в этом направлении будет продолжена, в том числе на федеральном уровне.

Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области: «У нас есть полное представление того уровня проблем, которое стоит за каждым объектом, находящимся на территории Волгоградской области. Вызывает серьезную обеспокоенность с нашей стороны, что эти стройки начинались в 2007—2009 и далее годах. И застройщики не имеют никакого отношения к Волгоградской области. Это, как правило, федеральные застройщики. Часть людей и руководителей, те, кто реализовывал эти проекты, задержаны и арестованы».

Евгений Москвичев, депутат Государственной Думы 7-го созыва: «После выхода закона о реновации сделали закон о ценообразовании строительных материалов по всей территории России и реестре, и ценах на услуги в области строительства. Одним словом, теперь дольщик будет видеть, из чего складывается стоимость одного квадратного метра».

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