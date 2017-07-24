Лукашенко и Путин регулярно обсуждают строительство БелАЭС
Президент Беларуси признался, что перед принятием решения о строительстве станции «фобии были очень сильны».
Президент Беларуси признался, что перед принятием решения о строительстве станции «фобии были очень сильны».
МИНСК, 24 июл — Sputnik. Ход строительства Белорусской атомной станции (БелАЭС) в Островце регулярно обсуждают президенты Беларуси и России, рассказал в понедельник в ходе встречи с гендиректором «Росатома» белорусский лидер Александр Лукашенко.
БелАЭС сооружается вблизи Островца в Гродненской области по российскому проекту и за счет средств российского госкредита. Корпус для первого реактора уже доставлен на площадку и смонтирован. Планируется, что корпус для второго реактора придет в Беларусь в августе. Как ожидается, первый энергоблок станции введут в эксплуатацию уже в конце 2019 года.
«Нам не просто далось решение о строительстве атомной электростанции после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Фобии были очень сильны, но нам удалось убедить население, что за этим будущее. Это
Глава государства заверил, что строительству станции уделяется очень серьезное внимание, а сам Лукашенко детально посвящен в планы и ход возведения БелАЭС. Напомнил президент и о том, что недавно в Беларуси появился помощник президента, курирующий национальные проекты, среди которых — и станция в Островце.
«Это уровень национального проекта вровень с другими, которые мы осуществляем, — их около десятка. Это очень затратные проекты. Поэтому мы уделяем этому серьезное внимание», — отметил Лукашенко.
Как признался президент Беларуси, тема строительства станции также постоянно обсуждается во время его встреч с президентом России Владимиром Путиным.
«Мы обсуждаем строительство атомной станции и внимательно контролируем не только ход строительства, но и ценовые параметры. Президента России очень интересует этот вопрос», — отметил Лукашенко.
Сама же встреча с Лихачевым, уверен президент, очень важная для того, чтобы вновь обсудить вопросы строительства станции и ликвидировать «некоторые узкие места, которые, естественно, при таких огромных стройках имеют место быть».
«И ряд других вопросов, которые вы сочтете нужным обсудить и услышать мои ответы на них», — заключил Лукашенко.