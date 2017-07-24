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12:14 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко и Путин регулярно обсуждают строительство БелАЭС

Президент Беларуси признался, что перед принятием решения о строительстве станции «фобии были очень сильны».

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Ход строительства Белорусской атомной станции (БелАЭС) в Островце регулярно обсуждают президенты Беларуси и России, рассказал в понедельник в ходе встречи с гендиректором «Росатома» белорусский лидер Александр Лукашенко.

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БелАЭС сооружается вблизи Островца в Гродненской области по российскому проекту и за счет средств российского госкредита. Корпус для первого реактора уже доставлен на площадку и смонтирован. Планируется, что корпус для второго реактора придет в Беларусь в августе. Как ожидается, первый энергоблок станции введут в эксплуатацию уже в конце 2019 года.

«Нам не просто далось решение о строительстве атомной электростанции после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Фобии были очень сильны, но нам удалось убедить население, что за этим будущее. Это во-первых. Во-вторых, это высочайшие технологии. В ряд с космическими, IT-технологиями, цифровой экономикой — за ними будущее — я ставлю и строительство атомной станции», — рассказал главе «Росатома» Александру Лихачеву президент Беларуси.

Глава государства заверил, что строительству станции уделяется очень серьезное внимание, а сам Лукашенко детально посвящен в планы и ход возведения БелАЭС. Напомнил президент и о том, что недавно в Беларуси появился помощник президента, курирующий национальные проекты, среди которых — и станция в Островце.

«Это уровень национального проекта вровень с другими, которые мы осуществляем, — их около десятка. Это очень затратные проекты. Поэтому мы уделяем этому серьезное внимание», — отметил Лукашенко.

Как признался президент Беларуси, тема строительства станции также постоянно обсуждается во время его встреч с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы обсуждаем строительство атомной станции и внимательно контролируем не только ход строительства, но и ценовые параметры. Президента России очень интересует этот вопрос», — отметил Лукашенко.

Сама же встреча с Лихачевым, уверен президент, очень важная для того, чтобы вновь обсудить вопросы строительства станции и ликвидировать «некоторые узкие места, которые, естественно, при таких огромных стройках имеют место быть».

«И ряд других вопросов, которые вы сочтете нужным обсудить и услышать мои ответы на них», — заключил Лукашенко.

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