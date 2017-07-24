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11:59 (мск), источник: ТАСС

В Госдуму внесен законопроект о нематериальной взятке

Автор документа предлагает «максимально криминализировать взяточничество» и увеличить ответственность за это преступление.

Источник: Reuters

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Законопроект об ужесточении ответственности за взятку до четырех лет лишения свободы, вводящий также понятие нематериальной взятки, внесен на рассмотрение Госдумы. Об этом сообщил в понедельник автор законопроекта, зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный («Единая Россия»).

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«Мы только сегодня этот законопроект внесли. <…> Только осенью, я думаю, приступим к рассмотрению, к этому времени мы надеемся пройти общественные слушания, обсудить законопроект в Общественной палате, Торгово-промышленной палате», — сказал он журналистам. На прошлой неделе Госдума провела последнее заседание весенней сессии и ушла на каникулы до сентября.

Выборный предлагает «считать взяткой любое неправомерное преимущество». «Конструкция, которая предложена в этой статье, предусматривает криминализацию действий в виде дачи взятки, получения взятки [в форме] любого нематериального блага, даже тех услуг, которые не поддаются оценке рыночной стоимости», — пояснил депутат.

Так, по его мнению, получится «максимально криминализировать взяточничество», что станет эффективной мерой.

Срок за взятку может вырасти

Еще одна новелла законопроекта касается увеличения сроков давности за дачу и получение взятки с двух до шести лет и увеличение ответственности за это преступление.

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«Мы предлагаем усилить меру наказания от двух-трех лет, как сегодня, до четырех лет. Таким образом, мы переводим данные нормы из категории небольшой тяжести в среднюю тяжесть», — сказал Выборный.

Кроме того, законопроект предусматривает ответственность за подкуп третейских судей. По мнению Выборного, риск совершения коррупционного правонарушения третейским судьей не меньше, чем «у федерального судьи, арбитражного судьи, мирового судьи». «Нами предлагается расширить сферу действия статьи, которая предусматривает уголовную ответственность частных нотариусов и аудиторов, на деятельность третейских судей, а также норму статьи 204 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за коммерческий подкуп», — подчеркнул парламентарий.

Комментарии
4
Ragnarok .
))"Пчёлы против мёда, смешно, очень")!
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Александр Сергеевич
не материальной типа - выступление звёзд эстрады на свадьбе дочери за спасибо ??? Подходит :)
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Алекс NO FAMILE
Давно уже пора понять, что взятка в России, это элемент национальной особенности. Сродни березкам, лаптям, водке, дуракам и дорогам. Нельзя, вот так просто взять и вычеркнуть взятку из жизни россиян. Никакие законы не смогут отменить нашу самобытность. Куда же мы без наших обычаев, которым не одна сотня лет?? Жить в России и не своровать и не дать взятки?? Шутите)))
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