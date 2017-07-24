В Госдуму внесен законопроект о нематериальной взятке

Источник: Reuters

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Законопроект об ужесточении ответственности за взятку до четырех лет лишения свободы, вводящий также понятие нематериальной взятки, внесен на рассмотрение Госдумы. Об этом сообщил в понедельник автор законопроекта, зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный («Единая Россия»).

Читайте также В следственном комитете брали щенками

«Мы только сегодня этот законопроект внесли. <…> Только осенью, я думаю, приступим к рассмотрению, к этому времени мы надеемся пройти общественные слушания, обсудить законопроект в Общественной палате, Торгово-промышленной палате», — сказал он журналистам. На прошлой неделе Госдума провела последнее заседание весенней сессии и ушла на каникулы до сентября.

Выборный предлагает «считать взяткой любое неправомерное преимущество». «Конструкция, которая предложена в этой статье, предусматривает криминализацию действий в виде дачи взятки, получения взятки [в форме] любого нематериального блага, даже тех услуг, которые не поддаются оценке рыночной стоимости», — пояснил депутат.

Так, по его мнению, получится «максимально криминализировать взяточничество», что станет эффективной мерой.

Срок за взятку может вырасти

Еще одна новелла законопроекта касается увеличения сроков давности за дачу и получение взятки с двух до шести лет и увеличение ответственности за это преступление.

Читайте также Госдума ужесточит наказание для коррупционеров

«Мы предлагаем усилить меру наказания от двух-трех лет, как сегодня, до четырех лет. Таким образом, мы переводим данные нормы из категории небольшой тяжести в среднюю тяжесть», — сказал Выборный.