Губернатор Приморья посетил с рабочим визитом Хасанский район. Видеорепортаж Марии Ежевской

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Хасанский район — курортный уголок Приморья. За развитием туристической сферы — будущее этой территории, мнение руководства края. Именно сюда пытаются привлечь крупных инвесторов для строительства оздоровительно-развлекательных комплексов. Успешно. Здесь появится первый аквапарк в регионе, резидент свободного порта Владивосток вложит в проект 1,3 миллиарда рублей.

— Здесь будет 58 домиков. Все-таки русский человек любит, когда домик, шашлык. Мы идем по такому пути. Чтобы людей обслуживать у нас будет аквапарк, а внутри магазин, ресторан паназиатской кухни.

Во время рабочей поездки Владимир Миклушевский проверил и как исполняются его поручения: возведение спортивного комплекса и центра творчества. Глава района рассказал, что строительство планируют начать уже в этом году, а сдать объект в 2018. Осмотрел губернатор и детские спортплощадки, поинтересовался, почему две из них до сих пор на складе.

Сергей Овчинников, глава Хасанского муниципального района: «Площадка, где мы сегодня были в поселке Посьет, введена в эксплуатацию. Но у нас есть ряд поселений, в которых эту работу необходимо завершить. Это Зарубино, сейчас там уже ведутся работы по подготовке основания площадки. Надеемся к сентябрю ее сдать. Еще одна площадка в Краскино. Там уже выделен земельный участок».

Самой жаркой стала встреча главы региона с местными жителями, которые ждут заветного переселения из ветхого жилья. Из-за подрядчика здесь задержка строительства новых домов.

— Я хочу получить деньги на покупку квартиры. Купить квартиру в Посьете.

— Деньги есть, вы можете ими воспользоваться. Вы либо ждете, когда дом построится, либо находите квартиру, и мы выделим деньги на ее покупку.