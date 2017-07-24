Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Транзит газа рухнул, Украина испугалась: зовет Европу - СМИ
Тюменские хирурги пересадили мужчине почти всю кожу
Принцесса Шарлотта донашивает обувь за дядей
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
20-летняя невеста Никиты Преснякова устроила девичник (фото)
Почему отмена роуминга может сделать мобильную связь дороже ФАС дала операторам две недели на отмену роуминга внутри страны
Ольге Алисовой, сбившей «пьяного мальчика», назначили наказание
Орлова опубликовала "запретное" фото с Фриске
В мире появился новый автопроизводитель
В Китае вокруг рекламы Audi разгорелся скандал
В Одессе водитель выгнал женщину, говорившую на украинском – СМИ
В ЛНР сказали, как бойцы ВСУ продают свои позиции
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Кейт Миддлтон восхитила всех длинным ярко-красным платьем (фото)
Кравчук: Российская власть делает большую историческую ошибку
В ЛНР сказали, как бойцы ВСУ продают свои позиции
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
25Юбилей Харрисона Форда
12Машины смертников «Исламского государства»
12:09 (мск), источник: УралПолит.ру

На пост главы Сысерти претендуют четыре кандидата

СЫСЕРТЬ, 24 июля, ИА УралПолит.Ru. Четвертый кандидат 24 июля подал документы на пост главы Сысертского городского округа.

«Четвертым кандидатом стал директор Института инновационного развития и интеллектуальной собственности Александр Федорович Красноперов», — сообщает пресс-служба сысерстской Думы.

Прием документов от кандидатов заканчивается сегодня. Первый этап конкурса пройдет с 25 по 29 августа. После проверки документов, поданных кандидатами, комиссия примет решение о их допуске до следующего этапа конкурса.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», документы на пост главы Сысерти также подали министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Андреевич Нисковских, генеральный директор ЗАО «Группа компаний Росспецсталь» Станислав Николаевич Колбешин и руководитель управляющей компании «Николин ключ» Антон Валерьевич Ефремов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Первоуральске пятилетний мальчик умер от удара молнии
МВФ подтвердил прогноз о восстановлении российской экономики
СМИ: Siemens подумывает о кадровых перестановках из-за скандала
В Госдуму внесен законопроект о нематериальной взятке
В Дагестане двое мужчин похитили министра строительства и ЖКХ
«Мегафон» готов оспорить требование ФАС о тарифах для операторов
Совет судей оценил свадьбу дочери коллеги в Краснодаре
«Победа» будет сажать самолет из-за курильщиков на борту
Спорт
«Спартак» забуксовал на старте. В чем причины Если отталкиваться исключительно от результата, чемпион России провалил стартовый отрезок, и другого слова тут не подберешь
Авто
В России готовится масштабная реформа регистрации автомобилей Одним из главных нововведений станет возможность получения номеров и СТС при покупке новой машины у автодилеров
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Фадеев и Тимати запускают новое музыкальное шоу Канал ТНТ объявил о начале приема заявок в проект «Песни»
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Россиянам разрешили прописку на дачах
Московские квартиры стали рекордно доступными
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь