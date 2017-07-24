На пост главы Сысерти претендуют четыре кандидата
СЫСЕРТЬ, 24 июля, ИА УралПолит.Ru. Четвертый кандидат 24 июля подал документы на пост главы Сысертского городского округа.
СЫСЕРТЬ, 24 июля, ИА УралПолит.Ru. Четвертый кандидат 24 июля подал документы на пост главы Сысертского городского округа.
«Четвертым кандидатом стал директор Института инновационного развития и интеллектуальной собственности Александр Федорович Красноперов», — сообщает
Прием документов от кандидатов заканчивается сегодня. Первый этап конкурса пройдет с 25 по 29 августа. После проверки документов, поданных кандидатами, комиссия примет решение о их допуске до следующего этапа конкурса.
Как ранее писал «УралПолит.Ru», документы на пост главы Сысерти также подали министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Андреевич Нисковских, генеральный директор ЗАО «Группа компаний Росспецсталь» Станислав Николаевич Колбешин и руководитель управляющей компании «Николин ключ» Антон Валерьевич Ефремов.