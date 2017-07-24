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12:14 (мск), источник: СуперОмск

Омские либерал-демократы избрали нового лидера

К старту предвыборной кампании в омском отделении ЛДПР произошла замена лидера. Новым координатором регионального отделения на минувшей конференции по выдвижению кандидатов в горсовет стал депутат горсовета Алексей Ложкин.

Как ранее сообщал «СуперОмск», кандидатуру Ложкина на должность координатора рекомендовало федеральное руководство партии. Оппонентами Алексея Ложкина и претендентами на пост главного либерал-демократа в Омской области стали депутат Заксобрания Виктор Стручаев и бывший врио координатора Сергей Трубин.

Напомним, без постоянного лидера омское отделение ЛДПР осталось год назад после того, как бывшего координатора Алексея Ромахина не выдвинули на выборы в Госдуму. После омское отделение ЛДПР временно возглавляли Антон Берендеев и Сергей Трубин.

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