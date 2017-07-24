Омские либерал-демократы избрали нового лидера

Как ранее сообщал «СуперОмск», кандидатуру Ложкина на должность координатора рекомендовало федеральное руководство партии. Оппонентами Алексея Ложкина и претендентами на пост главного либерал-демократа в Омской области стали депутат Заксобрания Виктор Стручаев и бывший врио координатора Сергей Трубин.

Напомним, без постоянного лидера омское отделение ЛДПР осталось год назад после того, как бывшего координатора Алексея Ромахина не выдвинули на выборы в Госдуму. После омское отделение ЛДПР временно возглавляли Антон Берендеев и Сергей Трубин.