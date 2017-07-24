В Перми открыт новый набор в «Отряды мэра»

Ребятам предложат присоединится к работе участковых комиссий, организовать работу по информированию граждан, помощи инвалидам, пенсионерам на участках.

Кроме того, в августе планируется организовать дополнительные отряды помощников участковых избирательных комиссий.

По сообщению администрации, работу можно будет найти во всех районах города, а также на базе пермского Дворца молодежи. Сейчас в трудоустройстве молодых людей задействованы 55 ТОСов и некоммерческих организаций.

«Занятость подростков позволяет не только заработать первые деньги, но и повышает интерес к получению профессиональных навыков, воспитывает чувство ответственности и трудолюбия, ведь кроме трёхчасового рабочего дня, ребятам организуется питание и двухчасовые досуговые мероприятия — экскурсии, игры, просмотр фильмов, лекции и другое», — отмечают в департаменте культуры и молодежной политики.

Напомним, в июне в трудовых отрядах работали 4 тыс. 297 молодых людей, из них 433 человека — ребята, находящиеся в социально опасном положении. Всего было организовано 328 отрядов по 18 направлениям деятельности. Наиболее востребованными стали такие сферы, как экология и озеленение, анимация, журналистика, работа вожатыми в лагерях отдыха летона базе школ города, а также помощь пенсионерам, маломобильным группам населения. Появились и такие новые направления, как инспекторы правил дорожного движения, типографское дело.