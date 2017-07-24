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12:40 (мск), источник: РИА Крым

Овсянникова зарегистрировали кандидатом в губернаторы Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости (Крым). Севастопольская Избирательная комиссия зарегистрировала врио губернатора города Дмитрия Овсянникова кандидатом в губернаторы. Члены Избиркома приняли такое решение единогласно.

Источник: РИА "Новости"

«С этого момента я буду проводить более активно информационную кампанию по избранию губернатора», — заявил Овсянников журналистам по итогам заседания Избиркома.

Глава региона еще раз подчеркнул значимость первых в истории Севастополя выборов высшего должностного лица, а также заявил, что после выборов контроль за деятельностью губернатора со стороны горожан будет усилен.

«У нас будет закон об отзыве губернатора. Это дальнейшее участие горожан в жизни города, путем контроля высшего должностного лица», — подчеркнул Овсянников.

Также он пообещал членам Избиркома, что не даст повода зарегистрировать нарушения законодательства с его стороны при проведении избирательной кампании.

Прямые выборы губернатора Севастополя пройдут впервые. До этого глава города утверждался депутатами севастопольского законодательного собрания, а кандидатура вносилась президентом страны. Выборы состоятся в единый день голосования 10 сентября.

Ранее президиум генсовета «Единой России» выдвинул Дмитрия Овсянникова кандидатом на выборы от партии.

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