Овсянникова зарегистрировали кандидатом в губернаторы Севастополя

Источник: РИА "Новости"

«С этого момента я буду проводить более активно информационную кампанию по избранию губернатора», — заявил Овсянников журналистам по итогам заседания Избиркома.

Глава региона еще раз подчеркнул значимость первых в истории Севастополя выборов высшего должностного лица, а также заявил, что после выборов контроль за деятельностью губернатора со стороны горожан будет усилен.

«У нас будет закон об отзыве губернатора. Это дальнейшее участие горожан в жизни города, путем контроля высшего должностного лица», — подчеркнул Овсянников.

Также он пообещал членам Избиркома, что не даст повода зарегистрировать нарушения законодательства с его стороны при проведении избирательной кампании.

Прямые выборы губернатора Севастополя пройдут впервые. До этого глава города утверждался депутатами севастопольского законодательного собрания, а кандидатура вносилась президентом страны. Выборы состоятся в единый день голосования 10 сентября.