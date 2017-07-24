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12:49 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоград 25 июля посетит Виталий Мутко

Политик проверит, как город готовится к мундиалю.

Источник: РИА "Новости"

Зампредседателя Правительства РФ Виталий Мутко планирует приехать в Волгоград во вторник, 25 июля.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», изначально планировалось, что политик посетит город 21 июля, однако, в этот день в областной центр прибыла главный санитарный врач РФ Анна Попова, которой показали «Волгоград Арену».

В областной администрации подтвердили, что Виталий Мутко точно посетит город-герой 25 июля. Политик также посетит стадион, возводимый к мундиалю, и проверит, как Волгоград готовится к чемпионату мира по футболу-2018.

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