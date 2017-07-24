Волгоград 25 июля посетит Виталий Мутко
Политик проверит, как город готовится к мундиалю.
Политик проверит, как город готовится к мундиалю.
Зампредседателя Правительства РФ Виталий Мутко планирует приехать в Волгоград во вторник, 25 июля.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», изначально планировалось, что политик посетит город 21 июля, однако, в этот день в областной центр прибыла главный санитарный врач РФ Анна Попова, которой показали «Волгоград Арену».
В областной администрации подтвердили, что Виталий Мутко точно посетит