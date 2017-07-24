Глава Приднестровья назвал «недопустимым» вывод российских войск

Источник: Noi.md

Лучшим доказательством его эффективности является то, что за 25 лет приднестровского урегулирования не погиб ни один из миротворцев. Присутствие России, являющейся гарантом переговорного процесса между Кишинёвом и Тирасполем, обязательно. Об этом в рамках пресс-конференции заявил лидер непризнанной республики на Левобережье Днестра Вадим Красносельский, сообщает NOI.md.

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Красносельский подчеркнул важность сохранения миротворческого контингента в нынешнем составе. «Война 1992 года, которая была развязана молдавскими националистами против народа “ПМР”, после чего была остановлена подписанием президентами соглашения и вводом сюда миротворческих сил. Помимо миротворцев из России, в операции участвуют военнослужащие из Приднестровья и Молдовы. Это уникальный формат, когда в миссии участвуют миротворцы противоборствующих сторон. Никаких конфликтов нет. За 25 лет существования миротворческой миссии при исполнении служебного долга не погиб ни один миротворец, в боевых действиях не погиб ни один житель Приднестровья. Миротворцы доказали здесь свою функциональность», — отметил глава Приднестровья.

В миротворческой миссии на левом берегу Днестра, по словам Красносельского, не задействованы тяжёлые виды вооружения. «Контингент миротворческих сил известен. Вооружение у них стандартное, как у всех миротворцев — стрелковое, без тяжёлого вооружения и техники, ракет и самолетов. Но этого достаточно для поддержания мира и безопасности на берегах Днестра. А эффективность доказана временем. Может быть, это хорошая модель для применения в других зонах конфликтов? Почему бы и нет. Что касается России, она наш призывной ресурс не использует. Прилетают ли к нам российские генералы? Ко мне лично — нет. Вы же знаете, любой приезд российского генерала сопровождается скандалом в Кишинёвском аэропорту, который слышен по всему миру. Я такого не слышал в последнее время», — сказал лидер непризнанной республики.

Присутствие России в регионе, по его мнению, является определяющим в силу её особой роли в разрешении конфликта. «Россия является гарантом переговорного процесса, как и Украина. В формат “5+2”, я напомню, входят Молдова и Приднестровье в качестве конфликтующих сторон, Россия и Украина — гарантов, а ОБСЕ является наблюдателем. Есть ещё США и Евросоюз. Так что у России и Украины — особый статус, потому они, конечно, оказывают определённое влияние на политическое развитие “ПМР”. Считаю недопустимым вывод российских миротворческих войск в нынешних условиях, когда существует риск усугубления ситуации», — резюмировал Вадим Красноселський.

Уточним, что парламент на пленарном заседании 21 июля проголосовал за принятие Декларации о выводе российских войск с территории Приднестровья. В нём депутаты из парламентского большинства обязали Россию в срочном порядке вывести войска, которые, судя из текста документа, «представляют постоянную угрозу суверенитету, целостности и независимости Молдовы».