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13:43 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Юлия Ашуркова покинула пост главы комитета экономики мэрии Иркутска

Юлия Ашуркова ушла в отпуск с последующим увольнением с поста исполняющей обязанности заместителя мэра — председателя комитета-экономики администрации Иркутска. Нового главу комитета экономики пока не назначили. Об этом корр. ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, начальник управления транспорта администрации Иркутска Евгений Владимирский написал заявление на увольнение по собственному желанию. Чиновнику предложили работу в другом регионе. В начале мая полномочия вице-мэра Иркутска по собственному желанию сложил Иван Носков. В этой должности он работал с ноября 2015 года.

Ранее несколько сотрудников ключевых должностей были уволены из комитета городского обустройства администрации Иркутска. Это начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда Сергей Фоминых и начальник департамента дорожной деятельности Михаил Малыхин. Кроме того, свои посты потеряли несколько специалистов различных отделов. Начальник отдела капитального строительства КГО администрации Иркутска Руслан Батраченко назначен руководителем департамента дорожной деятельности.

Также 4 мая стало известно, что свои полномочия сложил заместитель мэра — председатель комитета экономики администрации Иркутска Руслан Ким. Исполняющей обязанности была назначена заместитель председателя комитета Юлия Ашуркова. Заместителем мэра — председателем комитета по управлению муниципальным имуществом стала Екатерина Козулина.

Елена Войцехович покинула пост главы Октябрьского округа Иркутска по собственному желанию. Исполняющим обязанности заместителя мэра — главы Октябрьского округа назначен Владимир Преловский. До этого он занимал должность начальника управления экологии комитета городского обустройства администрации Иркутска.

Евгений Семенов покинул пост заместителя председателя комитета экономики, начальника департамента развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Иркутска в конце июня. Он уволился по собственному желанию.

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