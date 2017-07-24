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13:08 (мск), источник: РИА Новости

Вице-премьер Украины осудил заявление Кустурицы по Крыму

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко осудил заявление сербского режиссера Эмира Кустурицы по Крыму.

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье Кустурица, который вместе со своей группой The No Smoking Orchestra дал концерт в Ялте, посоветовал крымчанам не обращать внимание на мнение западных стран, не признающих полуостров частью России. Скандально известный украинский сайт «Миротворец» из-за гастролей в Крыму внес сведения о режиссере в свою базу данных.

«Кустурица концертом в Крыму демонстрирует любовь к русским и неуважение к украинцам и крымским татарам. Действительно большой художник не может так действовать», — написал Кириленко в Twitter.

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