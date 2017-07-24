Вице-премьер Украины осудил заявление Кустурицы по Крыму

В воскресенье Кустурица, который вместе со своей группой The No Smoking Orchestra дал концерт в Ялте, посоветовал крымчанам не обращать внимание на мнение западных стран, не признающих полуостров частью России. Скандально известный украинский сайт «Миротворец» из-за гастролей в Крыму внес сведения о режиссере в свою базу данных.