Вице-премьер Украины осудил заявление Кустурицы по Крыму
КИЕВ, 24 июл — РИА Новости.
КИЕВ, 24 июл — РИА Новости.
В воскресенье Кустурица, который вместе со своей группой The No Smoking Orchestra дал концерт в Ялте, посоветовал крымчанам не обращать внимание на мнение западных стран, не признающих полуостров частью России. Скандально известный украинский сайт «Миротворец»
«Кустурица концертом в Крыму демонстрирует любовь к русским и неуважение к украинцам и крымским татарам. Действительно большой художник не может так действовать», — написал Кириленко в Twitter.