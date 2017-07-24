Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Транзит газа рухнул, Украина испугалась: зовет Европу - СМИ
Тюменские хирурги пересадили мужчине почти всю кожу
«Пытался лечиться»: СМИ узнали причину смерти миллионера Тарасова
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Где на Руси жить хорошо: индекс самых комфортных городов Москва возглавила рейтинг качества городской жизни среди российских городов-миллионников
Ольге Алисовой, сбившей «пьяного мальчика», назначили наказание
Орлова опубликовала "запретное" фото с Фриске
Обсуждаем самую дорогую Toyota Land Cruiser
«Гелик»: 300 000 машин и 38 лет жизни
СМИ: в Одессе водитель выгнал пассажирку из-за украинского языка
В ЛНР сказали, как бойцы ВСУ продают свои позиции
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Кейт Миддлтон восхитила всех длинным ярко-красным платьем (фото)
Кравчук: Российская власть делает большую историческую ошибку
В ЛНР сказали, как бойцы ВСУ продают свои позиции
Московские квартиры стали рекордно доступными
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
13:32 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Почти 30 человек выдвинулись на довыборы в Думу Нижнего Новгорода по трем округам

Почти 30 человек выдвинулись на довыборы в Думу Нижнего Новгорода по трем округам по данным на 24 июля 2017 года. Сведения о кандидатах опубликованы на сайте избирательной комиссии Нижегородской области.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Всего, по данным на 24 июля, статус выдвинутых кандидатов имеют 29 человек, из них 19 — от семи политических партий, и 10 самовыдвиженцев. В выборах принимают участие партии: «Великое Отечество», «Единая Россия», «Коммунисты России», КПРФ, ЛДПР, «Родина», «Яблоко». Самым популярным пока округом стал 27-й, там на выборы выдвинулись 11 человек.

Нет пока сведений о выдвижении Михаила Серегина по округу № 31, которого решила выдвинуть «Единая Россия». Также пока нет сведений о кандидатах от «Справедливой России». Прием заявок завершается 26 июля.

По округу № 18 заявились девять человек: специалист по продажам корпоративным клиентам ПАО «Мегафон» Центральный ф-л Иван Васькин (самовыдвижение); учащийся Денис Вышегородцев (КПРФ); индивидуальный предприниматель Сергей Голубев («Великое Отечество»); индивидуальный предприниматель Петр Звездов (самовыдвижение); директор ООО «НЦП «Леспроект ЦНИЛХИ» Алексей Невидомов («Яблоко»); гендиректор АО «Торгово-производственное предприятие «Канавинское» Станислав Прокопович («Единая Россия); главный инженер ООО «Инвестиционно-Строительная компания «РА» Павел Савчук (ЛДПР); профессор кафедры экономики, финансов и статистики ННГАСУ Алексей Саксин («Коммунисты России»); пенсионер Виктор Шамов.

По округу № 27: заместитель управляющего АО «НПИ» Шамиль Аляутдинов («Единая Россия»); исполнительный директор ООО «Спорт Эксперт НН» Роман Беагон (самовыдвижение); адвокат Алексей Ветошкин («Яблоко»); директор ООО «Бизнес Центр» Михаил Виноградов (самовыдвижение); гендиректор ООО «ЭЛКОМ», депутат Совета депутатов г. о. Сокольский Рустам Досаев (КПРФ); временно не работающий Павел Лапшин (самовыдвижение); студент Нижегородской государственной медицинской академии Рамазан Мурзалиев («Коммунисты России»); помощник депутата Госдумы Владимира Жириновского Дмитрий Николаев (ЛДПР); индивидуальный предприниматель Павел Окунев («Великое Отечество»); временно не работающий Евгений Рогозин («Родина»); заведующий Ленинским филиалом «ГАУЗ НО «Областная стоматологическая поликлиника» Анатолий Сидорин (самовыдвижение).

По округу № 31 — девять человек: бывший глава Ковернинского района, экс-руководитель фракции ЛДПР в нижегородской Думе, временно не работающий Сергей Бровкин (ЛДПР); временно не работающая Татьяна Власова (самовыдвижение); гендиректор ООО «Иджеван-НН» Артур Ераносян («Коммунисты России»); директор ООО «Управляющая Компания «ДОМ-НН» Алексей Каламагин («Родина»); научный сотрудник НИО при юридическом факультете ННГУ Андрей Петров (самовыдвижение); индивидуальный предприниматель Евгений Рогулев (самовыдвижение); инструктор партии «Яблоко» Олег Родин; временно не работающий Евгений Степанов («Великое Отечество»); помощник депутата ЗС НО Роман Чернигин (КПРФ).

Довыборы по трём избирательным округам Нижнего Новгорода: №№ 18 (находится в Московском районе), 27 (Нижегородский район) и 31 (Советский район) связаны с тем, что в октябре 2016 года свои полномочия депутатов Гордумы сложили: Владимир Панов — в связи с избранием в Госдуму РФ, Олег Сорокин и Александр Бочкарев, избранные в Заксобрание Нижегородской области. Выборы назначены на 10 сентября 2017 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Reuters: ФРГ предложила расширить санкции из-за турбин Siemens
Банк России повысил курсы доллара и евро
В Госдуму внесен законопроект о нематериальной взятке
В Дагестане двое мужчин похитили министра строительства и ЖКХ
Совет судей оценил свадьбу дочери коллеги в Краснодаре
Неизвестный с бензопилой напал на прохожих в Швейцарии
«Победа» будет сажать самолет из-за курильщиков на борту
Спорт
«Спартак» забуксовал на старте. В чем причины Если отталкиваться исключительно от результата, чемпион России провалил стартовый отрезок, и другого слова тут не подберешь
Авто
Спасатели на «Ниве» получили штраф за езду на скорости 206 км/ч В объяснительной записке работник организации просит не наказывать его, так как на место пожара он «прилетел» за 2 минуты
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Ирина Мирошниченко отмечает 75-летие Народную артистку РСФРС поздравил с юбилеем премьер-министр России Дмитрий Медведев, подчеркнув «редкий дар и тонкое чувство стиля»
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь