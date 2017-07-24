Почти 30 человек выдвинулись на довыборы в Думу Нижнего Новгорода по трем округам

Источник: НИА-Нижний Новгород

Всего, по данным на 24 июля, статус выдвинутых кандидатов имеют 29 человек, из них 19 — от семи политических партий, и 10 самовыдвиженцев. В выборах принимают участие партии: «Великое Отечество», «Единая Россия», «Коммунисты России», КПРФ, ЛДПР, «Родина», «Яблоко». Самым популярным пока округом стал 27-й, там на выборы выдвинулись 11 человек.

Нет пока сведений о выдвижении Михаила Серегина по округу № 31, которого решила выдвинуть «Единая Россия». Также пока нет сведений о кандидатах от «Справедливой России». Прием заявок завершается 26 июля.

По округу № 18 заявились девять человек: специалист по продажам корпоративным клиентам ПАО «Мегафон» Центральный ф-л Иван Васькин (самовыдвижение); учащийся Денис Вышегородцев (КПРФ); индивидуальный предприниматель Сергей Голубев («Великое Отечество»); индивидуальный предприниматель Петр Звездов (самовыдвижение); директор ООО «НЦП «Леспроект ЦНИЛХИ» Алексей Невидомов («Яблоко»); гендиректор АО «Торгово-производственное предприятие «Канавинское» Станислав Прокопович («Единая Россия); главный инженер ООО «Инвестиционно-Строительная компания «РА» Павел Савчук (ЛДПР); профессор кафедры экономики, финансов и статистики ННГАСУ Алексей Саксин («Коммунисты России»); пенсионер Виктор Шамов.

По округу № 27: заместитель управляющего АО «НПИ» Шамиль Аляутдинов («Единая Россия»); исполнительный директор ООО «Спорт Эксперт НН» Роман Беагон (самовыдвижение); адвокат Алексей Ветошкин («Яблоко»); директор ООО «Бизнес Центр» Михаил Виноградов (самовыдвижение); гендиректор ООО «ЭЛКОМ», депутат Совета депутатов г. о. Сокольский Рустам Досаев (КПРФ); временно не работающий Павел Лапшин (самовыдвижение); студент Нижегородской государственной медицинской академии Рамазан Мурзалиев («Коммунисты России»); помощник депутата Госдумы Владимира Жириновского Дмитрий Николаев (ЛДПР); индивидуальный предприниматель Павел Окунев («Великое Отечество»); временно не работающий Евгений Рогозин («Родина»); заведующий Ленинским филиалом «ГАУЗ НО «Областная стоматологическая поликлиника» Анатолий Сидорин (самовыдвижение).

По округу № 31 — девять человек: бывший глава Ковернинского района, экс-руководитель фракции ЛДПР в нижегородской Думе, временно не работающий Сергей Бровкин (ЛДПР); временно не работающая Татьяна Власова (самовыдвижение); гендиректор ООО «Иджеван-НН» Артур Ераносян («Коммунисты России»); директор ООО «Управляющая Компания «ДОМ-НН» Алексей Каламагин («Родина»); научный сотрудник НИО при юридическом факультете ННГУ Андрей Петров (самовыдвижение); индивидуальный предприниматель Евгений Рогулев (самовыдвижение); инструктор партии «Яблоко» Олег Родин; временно не работающий Евгений Степанов («Великое Отечество»); помощник депутата ЗС НО Роман Чернигин (КПРФ).