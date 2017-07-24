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13:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Замглавы Красновишерска обвиняется в превышении должностных полномочий

СУ СКР по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя главы администрации Красновишерского поселения, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР, следствием установлено, что обвиняемый, являясь должностным лицом, занимая с 1 сентября 2009 года по 28 февраля 2013 года должности заместителя главы, исполняющего обязанности и временно исполняющего обязанности главы администрации Красновишерского городского поселения, являясь председателем комиссии по жилищным вопросам указанной администрации, совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий. В 2011 и в 2012 годах обвиняемый незаконно заключал с сотрудницей администрации городского поселения и местной жительницей договоры служебного и социального наймов на жилое помещение — квартиру, общей площадью 34,2 квадратных метров, а в последующем передал жильё в собственность последней.

Преступные действия обвиняемого повлекли причинение ущерба муниципальному образованию «Красновишерское городское поселение» в виде стоимости указанной квартиры в размере более 720 тысяч руб., существенное нарушение прав и законных интересов граждан — состоящих на учёте в администрации поселения лиц, нуждающихся в жилых помещениях, и граждан, имевших право на внеочередное получение жилых помещений, в том числе категории граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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