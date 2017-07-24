Медведев посетил краснодарский сквер «Дружба народов»

Источник: РИА Новости

Главе правительства рассказали о проведенных масштабных работах, выполненных в рамках краевой целевой программы «Краснодару — столичный облик». Сейчас в сквере размещена детская площадка, установлены новые памятники, построена спортивная площадка. Вдоль аллей расположены щиты для арт-выставок, где художники продают свои работы.

Проектно-изыскательские работы по реконструкции сквера были начаты в 2011 году. Сметная стоимость работ по проекту составила чуть более 80 миллионов рублей. Во время осмотра сквера Медведев успел пообщаться и с отдыхавшими там горожанами. Один из них пожаловался на качество дорожного покрытия на улице Тургенева.

«Хотите незабываемые впечатления о городе Краснодаре? Попросите вас провезти по улице Тургенева… Каждый день ездим, это просто ужас. А если троллейбус — и убиться можно», — рассказал мужчина. Находившийся рядом мэр города Евгений Первышов в ответ пояснил, что улица поставлена в программу реконструкции, и в этом году начинается ее капитальный ремонт.

По его словам, в настоящее время заканчиваются конкурсные процедуры, и после этого начнется двухгодичный ремонт. «Слушайте, ребят. Есть вопрос. Давайте занимайтесь тем, что народ говорит», — сказал Медведев.

Обратившийся к премьер-министру горожанин поблагодарил его за приезд. «Приезжайте чаще. Будет лучше, я думаю», — сказал мужчина.