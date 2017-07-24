Медведев посетил краснодарский сквер «Дружба народов»
КРАСНОДАР, 24 июл — РИА Новости.
КРАСНОДАР, 24 июл — РИА Новости.
Главе правительства рассказали о проведенных масштабных работах, выполненных в рамках краевой целевой программы «Краснодару — столичный облик». Сейчас в сквере размещена детская площадка, установлены новые памятники, построена спортивная площадка. Вдоль аллей расположены щиты для
«Хотите незабываемые впечатления о городе Краснодаре? Попросите вас провезти по улице Тургенева… Каждый день ездим, это просто ужас. А если троллейбус — и убиться можно», — рассказал мужчина. Находившийся рядом мэр города Евгений Первышов в ответ пояснил, что улица поставлена в программу реконструкции, и в этом году начинается ее капитальный ремонт.
По его словам, в настоящее время заканчиваются конкурсные процедуры, и после этого начнется двухгодичный ремонт. «Слушайте, ребят. Есть вопрос. Давайте занимайтесь тем, что народ говорит», — сказал Медведев.
Обратившийся к
Сквер имеет давнюю историю: это место оставили свободным еще при первоначальной застройке Екатеринодара в расчете на возведение