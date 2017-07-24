Матвиенко рассказала о своей предстоящей поездке в Крым

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко намерена провести часть своего отпуска в Крыму. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам весенней сессии 2017 года, отвечая на вопрос о своих отпускных планах.