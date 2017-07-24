Матвиенко рассказала о своей предстоящей поездке в Крым
Спикер Совфеда пошутила, что «завтра выйдет очередная нота МИД Украины».
Спикер Совфеда пошутила, что «завтра выйдет очередная нота МИД Украины».
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко намерена провести часть своего отпуска в Крыму. Об этом она заявила на
«Поеду в Крым, очень люблю море. Обязательно поеду. Раньше времени озвучиваю», — сообщила сенатор. При этом пошутила, что «завтра нота выйдет очередная нота МИД Украины».