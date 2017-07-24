«Заявления отдают демагогией». Вице-губернатор Олег Климов ответил на критику МЧС

«Руководство Сибирского регионального центра МЧС в лице
Олег Климов напомнил, что губернатор Борис Дубровский поручил оказать материальную помощь всем пострадавшим в размере 100 тысяч рублей на человека, а также найти реальные механизмы профилактики вопросов, связанных с электропроводкой и прочими аналогичными неисправностями, которые можно реализовать в рамках региональных полномочий.
«Что касается самой трагедии — она для нас очень болезненна, погибли дети. При этом, в Верхней Кабанке как
Как уже сообщало Накануне.RU, трагедия произошла ночью 23 июля в деревне Верхняя Кабанка. В результате пожара в деревянном доме погибли четверо детей — девочки 11, шести и трех лет. Мужчина доставлен в Челябинский ожоговый центр. Причиной страшного пожара могла стать неисправная проводка.
Напомним, в Сибирском региональном центре МЧС раскритиковали региональные власти после гибели четверых детей в Пластовском районе. По словам Сергея Диденко, эта трагедия стала очередным подтверждением, что в Челябинской области полностью отсутствует система профилактической работы по всем направлениям жизнедеятельности населения. «Руководство региональной комиссии по ЧС, в чью компетенцию входит организация предупредительных мероприятий, фактически самоустранилось от выполнения обязанностей. Все рекомендации, которые мы предлагали и которые могли бы предотвратить массовую гибель, комиссия по ЧС Челябинской области полностью проигнорировала», — отметил он.