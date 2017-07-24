«Заявления отдают демагогией». Вице-губернатор Олег Климов ответил на критику МЧС

«Руководство Сибирского регионального центра МЧС в лице генерал-лейтенанта Сергея Диденко не в первый раз берет на себя несвойственные функции прокурора, судьи и следователя одновременно, при этом не утруждая себя фактами. Заявления о том, что рекомендации генерала Диденко могли бы предотвратить трагедию, отдают демагогией, так как они не опираются на существующее законодательство Российской Федерации, включая Бюджетный кодекс», — отметил он.

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Олег Климов напомнил, что губернатор Борис Дубровский поручил оказать материальную помощь всем пострадавшим в размере 100 тысяч рублей на человека, а также найти реальные механизмы профилактики вопросов, связанных с электропроводкой и прочими аналогичными неисправностями, которые можно реализовать в рамках региональных полномочий.

«Что касается самой трагедии — она для нас очень болезненна, погибли дети. При этом, в Верхней Кабанке как раз-таки выполняются первичные меры пожарной безопасности, предусмотренные законом. С семьей, где произошла трагедия, в феврале текущего года под роспись проводился пожарный инструктаж. Главой поселения меры пожарной безопасности доводятся до сельчан на сходах дважды в год. В домах, где живут многодетные малообеспеченные семьи, установлено четыре пожарных датчика-извещателя. Семья, где произошла трагедия, по факту — благополучная, с высоким уровнем дохода. Люди приехали из Казахстана, купили дом в 2015 году и в настоящее время оформляли российское гражданство. Видимо, до электропроводки просто не дошли руки», — сообщил Олег Климов.

Как уже сообщало Накануне.RU, трагедия произошла ночью 23 июля в деревне Верхняя Кабанка. В результате пожара в деревянном доме погибли четверо детей — девочки 11, шести и трех лет. Мужчина доставлен в Челябинский ожоговый центр. Причиной страшного пожара могла стать неисправная проводка.