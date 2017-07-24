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14:46 (мск), источник: Nakanune.ru

«Заявления отдают демагогией». Вице-губернатор Олег Климов ответил на критику МЧС

Вице-губернатор Челябинской области Олег Климов, 16 лет возглавлявший ГУ МЧС по Челябинской области, ответил на критику начальника Сибирского регионального центра МЧС генерал-лейтенанта Сергея Диденко после трагедии в Пластовском районе, где погибли четверо детей.

«Руководство Сибирского регионального центра МЧС в лице генерал-лейтенанта Сергея Диденко не в первый раз берет на себя несвойственные функции прокурора, судьи и следователя одновременно, при этом не утруждая себя фактами. Заявления о том, что рекомендации генерала Диденко могли бы предотвратить трагедию, отдают демагогией, так как они не опираются на существующее законодательство Российской Федерации, включая Бюджетный кодекс», — отметил он.

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Олег Климов напомнил, что губернатор Борис Дубровский поручил оказать материальную помощь всем пострадавшим в размере 100 тысяч рублей на человека, а также найти реальные механизмы профилактики вопросов, связанных с электропроводкой и прочими аналогичными неисправностями, которые можно реализовать в рамках региональных полномочий.

«Что касается самой трагедии — она для нас очень болезненна, погибли дети. При этом, в Верхней Кабанке как раз-таки выполняются первичные меры пожарной безопасности, предусмотренные законом. С семьей, где произошла трагедия, в феврале текущего года под роспись проводился пожарный инструктаж. Главой поселения меры пожарной безопасности доводятся до сельчан на сходах дважды в год. В домах, где живут многодетные малообеспеченные семьи, установлено четыре пожарных датчика-извещателя. Семья, где произошла трагедия, по факту — благополучная, с высоким уровнем дохода. Люди приехали из Казахстана, купили дом в 2015 году и в настоящее время оформляли российское гражданство. Видимо, до электропроводки просто не дошли руки», — сообщил Олег Климов.

Как уже сообщало Накануне.RU, трагедия произошла ночью 23 июля в деревне Верхняя Кабанка. В результате пожара в деревянном доме погибли четверо детей — девочки 11, шести и трех лет. Мужчина доставлен в Челябинский ожоговый центр. Причиной страшного пожара могла стать неисправная проводка.

Напомним, в Сибирском региональном центре МЧС раскритиковали региональные власти после гибели четверых детей в Пластовском районе. По словам Сергея Диденко, эта трагедия стала очередным подтверждением, что в Челябинской области полностью отсутствует система профилактической работы по всем направлениям жизнедеятельности населения. «Руководство региональной комиссии по ЧС, в чью компетенцию входит организация предупредительных мероприятий, фактически самоустранилось от выполнения обязанностей. Все рекомендации, которые мы предлагали и которые могли бы предотвратить массовую гибель, комиссия по ЧС Челябинской области полностью проигнорировала», — отметил он.

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