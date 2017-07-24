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16:02 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

«Буду продолжать работу в канавинской администрации, не зависимо от должности», — Михаил Шаров

«Буду продолжать работу в канавинской администрации, не зависимо от должности», — сказал НИА «Нижний Новгород» замглавы администрации Канавинского района Нижнего Новгорода Михаил Шаров, комментируя возвращение на работу главы района Дмитрия Шурова.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Дмитрий Шуров 24 июля 2017 года после почти двухлетнего отстранения от должности вновь приступил к работе. До этого, с сентября 2015 года, когда Шуров был отстранен в связи с расследуемым в отношении него уголовным делом, обязанности главы администрации района исполнял Михаил Шаров.

Комментируя возвращение своего начальника, Шаров отметил, что рад за него в связи с прекращением расследования и добавил, что намерен продолжить работу в районной администрации. «Канавинский район — не на плохом счету сейчас. Работа идет, и все равно, в каком статусе я продолжу трудиться в администрации. Скоро у нас будет Чемпионат мира по футболу, поэтому работы сейчас полно», — подчеркнул он.

На вопрос о том, встречался ли с ним Дмитрий Шуров до сегодняшней оперативки в горадминистрации, Михаил Шаров ответил отрицательно. «Но, думаю, что должна пройти оперативка в районной администрации, где мы обсудим дальнейшую работу», — подытожил Шаров.

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