«Буду продолжать работу в канавинской администрации, не зависимо от должности», — Михаил Шаров

Источник: НИА-Нижний Новгород

Дмитрий Шуров 24 июля 2017 года после почти двухлетнего отстранения от должности вновь приступил к работе. До этого, с сентября 2015 года, когда Шуров был отстранен в связи с расследуемым в отношении него уголовным делом, обязанности главы администрации района исполнял Михаил Шаров.

Комментируя возвращение своего начальника, Шаров отметил, что рад за него в связи с прекращением расследования и добавил, что намерен продолжить работу в районной администрации. «Канавинский район — не на плохом счету сейчас. Работа идет, и все равно, в каком статусе я продолжу трудиться в администрации. Скоро у нас будет Чемпионат мира по футболу, поэтому работы сейчас полно», — подчеркнул он.