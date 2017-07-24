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16:37 (мск), источник: Nur.kz

Назначены советники министра по делам религий

Нурлан Ермекбаев представил коллективу новых советников.

Источник: Nur.kz

Сегодня министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев представил коллективу новых советников Дюсенова Арсений Кенесовича и Кулекеева Бахытжана Кенесовича, сообщила пресс-служба ведомства.

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Арсений Дюсенов на новой должности будет курировать вопросы информационно-имиджевой работы, меры по разъяснению государственной политики в сфере религий и гражданского общества, а также поддержки связи с общественностью.

До этого назначения он занимал должности директора филиала АО «РТРК «Казахстан» по Восточно-Казахстанской и Акмолинской областям, директора дирекции развития регионального вещания АО «РТРК «Казахстан».

В разные годы работал пресс-секретарем акима Кызылординской области и министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, является вице-президентом Клуба главных редакторов Казахстана и академиком Международной Академии телевидения и радио.

Также советником министра по делам религий и гражданского общества РК назначен Бахытжан Кулекеев, который в должности советника будет курировать вопросы религии и взаймодествия с религиозными объединениями.

Кулекеев ранее занимал должность заместителя председателя Комитета по делам религий Министерства по делам религий и гражданского общества РК.

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