Назначены советники министра по делам религий
Нурлан Ермекбаев представил коллективу новых советников.
Нурлан Ермекбаев представил коллективу новых советников.
Сегодня министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев представил коллективу новых советников Дюсенова Арсений Кенесовича и Кулекеева Бахытжана Кенесовича, сообщила
Арсений Дюсенов на новой должности будет курировать вопросы
До этого назначения он занимал должности директора филиала АО «РТРК «Казахстан» по
В разные годы работал
Также советником министра по делам религий и гражданского общества РК назначен Бахытжан Кулекеев, который в должности советника будет курировать вопросы религии и взаймодествия с религиозными объединениями.
Кулекеев ранее занимал должность заместителя председателя Комитета по делам религий Министерства по делам религий и гражданского общества РК.