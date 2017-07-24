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15:01 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Городецкий: нельзя допустить распространения чумы свиней в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 24 июля, ФедералПресс. Животноводческий сектор не должен допустить распространения чумы свиней в Новосибирской области. Глава региона Владимир Городецкий поручил руководителям муниципальных образований неукоснительно выполнять требования эпизоотической комиссии региона.

В ближайшее время в каждом населенном пункте региона людям разъяснят, как нужно содержать животных по закрытому типу, чтобы не допустить распространения заболевания.

Специалисты обойдут буквально каждого жителя, который содержит домашних животных, сообщает пресс-служба администрации региона. Кроме этого, областные власти собираются ввести карантин с Казахстаном и с Омской областью, где уже объявлена ЧС. На границе с данными субъектами организуют и изолируют от кабанов 20-тикилометровую зону.

Губернатор считает, что проблему нужно решать самым жесточайшим образом. «За неделю необходимо отработать весь комплекс мер, какими бы сложными они ни были и каких бы экономических затрат ни потребовали. Гораздо большие затраты мы понесем в случае введения карантина и уничтожении поголовья и продукции» — подчеркнул Городецкий.

«ФедералПресс» напоминает, что в Омской области из-за чумы свиней уже уничтожили две тысячи животных и почти сто тонн мяса.

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