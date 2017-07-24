Городецкий: нельзя допустить распространения чумы свиней в Новосибирской области

В ближайшее время в каждом населенном пункте региона людям разъяснят, как нужно содержать животных по закрытому типу, чтобы не допустить распространения заболевания.

Специалисты обойдут буквально каждого жителя, который содержит домашних животных, сообщает пресс-служба администрации региона. Кроме этого, областные власти собираются ввести карантин с Казахстаном и с Омской областью, где уже объявлена ЧС. На границе с данными субъектами организуют и изолируют от кабанов 20-тикилометровую зону.

Губернатор считает, что проблему нужно решать самым жесточайшим образом. «За неделю необходимо отработать весь комплекс мер, какими бы сложными они ни были и каких бы экономических затрат ни потребовали. Гораздо большие затраты мы понесем в случае введения карантина и уничтожении поголовья и продукции» — подчеркнул Городецкий.