Алиханов предложил «московскую схему» для сноса общежитий на улице Невского в Калининграде
Собственники квартир пожаловались главе региона на плохие условия проживания.
Собственники квартир пожаловались главе региона на плохие условия проживания.
Врио губернатора Антон Алиханов предложил провести реновацию общежитий на улице Невского по московскому опыту. Об этом глава региона заявил во время встречи с жильцами домов в понедельник, 24 июля.
Слушайте, а, может, мы применим схему московскую? Если есть ряд вот этих общаг, давайте с
Собственники квартир в домах №№ 44−48 пожаловались врио губернатора на плохие условия проживания. По их словам, многие годы здания не ремонтировались. В запущенном состоянии находится и дворовая территория. Министерству регионального контроля поручили разобраться в ситуации, а также проверить работу управляющей компании.
По программе реновации в Москве планируют расселить и снести около четырёх тысяч пятиэтажных домов, которые не подлежат капитальному ремонту. Судьбу своей недвижимости решают сами жителя. Новые квартиры обещают давать в новостройках в тех же районах.