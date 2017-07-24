Алиханов предложил «московскую схему» для сноса общежитий на улице Невского в Калининграде

Источник: Калининград.Ru

Врио губернатора Антон Алиханов предложил провести реновацию общежитий на улице Невского по московскому опыту. Об этом глава региона заявил во время встречи с жильцами домов в понедельник, 24 июля.

Слушайте, а, может, мы применим схему московскую? Если есть ряд вот этих общаг, давайте с кем-то договоримся снести пятиэтажки и построить тут, условно, семиэтажные жилые дома, чтобы переселить, — предложил Алиханов.

Собственники квартир в домах №№ 44−48 пожаловались врио губернатора на плохие условия проживания. По их словам, многие годы здания не ремонтировались. В запущенном состоянии находится и дворовая территория. Министерству регионального контроля поручили разобраться в ситуации, а также проверить работу управляющей компании.