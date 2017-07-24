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15:58 (мск), источник: ТАСС

«Недетский разговор с Владимиром Путиным» собрал в интернете 6 млн просмотров

Общий охват опубликованных в соцсетях материалов, посвященных «Недетскому разговору», составил более 4,5 млн.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Трансляция беседы Владимира Путина с воспитанниками сочинского образовательного центра «Сириус» собрала в интернете более 6 млн просмотров. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала НТВ.

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«Количество просмотров “Недетского разговора” в интернете превысило 6 миллионов, — говорится в сообщении. — А общий охват опубликованных в соцсетях материалов, посвященных “Недетскому разговору”, — более 4,5 млн. человек».

В пятницу, 21 июля Владимир Путин ответил на вопросы воспитанников сочинского образовательного центра «Сириус». Прямая трансляция разговора президента со школьниками велась на канале НТВ, сайте НТВ.RU и в мобильном приложении НТВ. Также трансляция была доступна на официальных каналах НТВ в YouTube, соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

На встрече с президентом собирались более 800 участников июльской образовательной программы центра «Сириус» из 66 регионов России. Также Владимир Путин ответил на вопросы юных зрителей, присланные в официальный аккаунт НТВ «ВКонтакте». Общение длилось около трех часов.

Комментарии
1
Vova @
Мальчишки и девченки, а так же их родители, хорошие истории послушать не хотите ли...
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