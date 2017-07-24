«Недетский разговор с Владимиром Путиным» собрал в интернете 6 млн просмотров

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Трансляция беседы Владимира Путина с воспитанниками сочинского образовательного центра «Сириус» собрала в интернете более 6 млн просмотров. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала НТВ.

Читайте также Псевдоним в КГБ и любимые приемы дзюдо: Путин ответил на вопросы школьников

«Количество просмотров “Недетского разговора” в интернете превысило 6 миллионов, — говорится в сообщении. — А общий охват опубликованных в соцсетях материалов, посвященных “Недетскому разговору”, — более 4,5 млн. человек».

В пятницу, 21 июля Владимир Путин ответил на вопросы воспитанников сочинского образовательного центра «Сириус». Прямая трансляция разговора президента со школьниками велась на канале НТВ, сайте НТВ.RU и в мобильном приложении НТВ. Также трансляция была доступна на официальных каналах НТВ в YouTube, соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».