Нижегородская администрация через суд пытается снести здание Hotel Marton

Источник: Hotel Marton

«В спорном здании по ул. Ошарская, 87 располагалась круглосуточная гостиница. На ввод в эксплуатацию разрешение в горадминистрации получено не было. В связи с выявленными фактами в Следственный комитет было подано заявление о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФ “Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей”. А на минувшей неделе Советским районным судом удовлетворен иск горадминистрации о признании постройки незаконной и о запрете ее дальнейшей эксплуатации. Через месяц мы намерены обратиться в суд повторно с иском о сносе здания», — сказал Евгений Решетников.

В свою очередь Сергей Белов поручил управлению продолжать эту работу на системных началах, формируя необходимую судебную практику. «Нельзя давать подобному нерадивому бизнесу себя так вести. У нас есть регламент, в соответствии с которым они обязаны получать разрешение на строительство. А администрация города, в рамках действующего законодательства, должна проверять и знать, что эти объекты отвечают требованиям безопасности и не угрожают жизни и здоровью нижегородцев», — сказал глава администрации города.

Как в свою очередь сообщили НИА «Нижний Новгород» в сети Hotel Marton, они планируют обжаловать иск. «Горадминистрация суд по сносу здания проиграла. А решение о признании постройки незаконной и запрете деятельности гостиницы мы будем оспаривать», — отметили в компании и добавили, что земельный участок под отелем находится в собственности Hotel Marton. Также собеседница агентства сказала, что гостиница работает с января 2017 года, и сейчас идет процедура оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию. На вопрос о том, почему это не было сделано раньше, представитель компании ответила: «У нас проще сначала что-то построить, и потом уже получать документы».