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16:07 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородская администрация через суд пытается снести здание Hotel Marton

Нижегородская администрация через суд пытается снести здание Hotel Marton. Как сообщило управление по работе со СМИ горадминистрации 24 июля 2017 года, сегодня и.о. начальника управления административно-технического и муниципального контроля Евгений Решетников проинформировал главу администрации Сергея Белова о судебном решении в отношении самовольно возведенного объекта в Советском районе.

Источник: Hotel Marton

«В спорном здании по ул. Ошарская, 87 располагалась круглосуточная гостиница. На ввод в эксплуатацию разрешение в горадминистрации получено не было. В связи с выявленными фактами в Следственный комитет было подано заявление о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФ “Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей”. А на минувшей неделе Советским районным судом удовлетворен иск горадминистрации о признании постройки незаконной и о запрете ее дальнейшей эксплуатации. Через месяц мы намерены обратиться в суд повторно с иском о сносе здания», — сказал Евгений Решетников.

В свою очередь Сергей Белов поручил управлению продолжать эту работу на системных началах, формируя необходимую судебную практику. «Нельзя давать подобному нерадивому бизнесу себя так вести. У нас есть регламент, в соответствии с которым они обязаны получать разрешение на строительство. А администрация города, в рамках действующего законодательства, должна проверять и знать, что эти объекты отвечают требованиям безопасности и не угрожают жизни и здоровью нижегородцев», — сказал глава администрации города.

Как в свою очередь сообщили НИА «Нижний Новгород» в сети Hotel Marton, они планируют обжаловать иск. «Горадминистрация суд по сносу здания проиграла. А решение о признании постройки незаконной и запрете деятельности гостиницы мы будем оспаривать», — отметили в компании и добавили, что земельный участок под отелем находится в собственности Hotel Marton. Также собеседница агентства сказала, что гостиница работает с января 2017 года, и сейчас идет процедура оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию. На вопрос о том, почему это не было сделано раньше, представитель компании ответила: «У нас проще сначала что-то построить, и потом уже получать документы».

Ранее сообщалось, что горадминистрация планирует проверить 143 здания в Нижнем Новгороде на предмет самовольной постройки.

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