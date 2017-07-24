Медведев раскритиковал современную застройку Краснодара
Председатель правительства РФ указал на отсутствие разницы между современным Краснодаром и Краснодаром 1990-х годов.
Председатель правительства РФ указал на отсутствие разницы между современным Краснодаром и Краснодаром 1990-х годов.
На всероссийском форуме «Городская среда», который проходит в эти минуты в краснодарском выставочном центре «Экспоград Юг», Дмитрий Медведев выступил с критикой современной застройки краевой столицы.
«Нужно двигаться не в сторону увеличения квадратных метров, а в направлении развития комфортной городской среды. И для этого нужна долгосрочная господдержка», — отметил председатель правительства РФ.
Медведев также уточнил, что сейчас должен происходить фундаментальный сдвиг в сторону городской политики. Средства на развитие городской среды должны быть предусмотрены в бюджете, а их расходование обязано находиться под общественным контролем.