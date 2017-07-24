Медведев раскритиковал современную застройку Краснодара

Источник: ГТРК «Кубань»

На всероссийском форуме «Городская среда», который проходит в эти минуты в краснодарском выставочном центре «Экспоград Юг», Дмитрий Медведев выступил с критикой современной застройки краевой столицы.

«Нужно двигаться не в сторону увеличения квадратных метров, а в направлении развития комфортной городской среды. И для этого нужна долгосрочная господдержка», — отметил председатель правительства РФ.