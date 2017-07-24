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16:36 (мск), источник: ТАСС

«Нормандская четверка» отметила важность прекращения огня в Донбассе

Стороны договорились «согласовать окончательные шаги по безопасности и продолжить работу над дорожной картой имплементации минских договоренностей».

КИЕВ, 24 июля. /ТАСС/. Лидеры «нормандской четверки» (Россия, Франция, Украина и Германия) отметили важность полного прекращения огня в Донбассе при круглосуточном мониторинге наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба президента Украины Петра Порошенко по итогам телефонных переговоров.

«Собеседники (президенты Владимир Путин, Эмманюэль Макрон, Петр Порошенко и канцлер Ангела Меркель — прим. ТАСС) отметили важность полного прекращения огня, вывода тяжелого вооружения и проведения разведения сил с круглосуточным мониторингом ситуации СММ ОБСЕ», — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны договорились «согласовать окончательные шаги по безопасности и продолжить работу над дорожной картой имплементации минских договоренностей». «С этой целью во второй половине августа должна состояться встреча внешнеполитических советников глав государств нормандского формата», — подчеркнули в пресс-службе.

В пресс-службе информировали, что глава украинского государства вновь подчеркнул «важность введения в Донбасс миротворческой миссии ООН», в очередной раз обвинил Россию в нежелании «освободить всех заложников, в том числе тех, кто незаконно удерживается на территории России».

Отмечается также, что Макрон и Меркель указали на «недопустимость любых заявлений, подрывающих территориальную целостность Украины, в частности по созданию так называемой Малороссии».

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