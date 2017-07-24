«Нормандская четверка» отметила важность прекращения огня в Донбассе
Стороны договорились «согласовать окончательные шаги по безопасности и продолжить работу над дорожной картой имплементации минских договоренностей».
Стороны договорились «согласовать окончательные шаги по безопасности и продолжить работу над дорожной картой имплементации минских договоренностей».
КИЕВ, 24 июля. /ТАСС/. Лидеры «нормандской четверки» (Россия, Франция, Украина и Германия) отметили важность полного прекращения огня в Донбассе при круглосуточном мониторинге наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом сообщила в понедельник
«Собеседники (президенты Владимир Путин, Эмманюэль Макрон, Петр Порошенко и канцлер Ангела Меркель — прим. ТАСС) отметили важность полного прекращения огня, вывода тяжелого вооружения и проведения разведения сил с круглосуточным мониторингом ситуации СММ ОБСЕ», — говорится в сообщении.
Кроме того, стороны договорились «согласовать окончательные шаги по безопасности и продолжить работу над дорожной картой имплементации минских договоренностей». «С этой целью во второй половине августа должна состояться встреча внешнеполитических советников глав государств нормандского формата», — подчеркнули в
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Отмечается также, что Макрон и Меркель указали на «недопустимость любых заявлений, подрывающих территориальную целостность Украины, в частности по созданию так называемой Малороссии».